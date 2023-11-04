Hiçbir aşamada TFF’nin rolü yok

31 Ekim'de Tuzlaspor ile ilgili bir televizyon kanalında yer alan haber üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu açıklamada bulundu: "TFF, statüsü, talimatları ve genelgeleri gereği müsabakaların bilet fiyatları, satışa sunulan koltuk adedi ve satışa çıkan bloklar ve özellikle de bilet tahsilatı ile ilgili hiçbir aşamada hiçbir rol almaz.Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin maçlarında da bu zorunluluk gereği 2014'ten bu yana elektronik bilet satış sistemi uygulanmaktadır. Kulüpler ile e-bilet sisteminden sorumlu firma arasındaki sözleşme gereği, maç biletlerinin ücretleri ve biletlerin satışa çıkacağı tarih, kulüpler tarafından belirlenir ve maç sonrası e-bilet sisteminden sorumlu firma, hizmet bedeli dışında kalan hasılatı doğrudan ev sahibi kulübe gönderir.Bu kasıtlı ve yalan haberi alıntılayarak sosyal medya dahil herhangi bir mecrada yayılmasına sebep olan kişilere ve kurumlara karşı TFF hukuki haklarını saklı tutmaktadır."