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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Onun adı Zaha!

Onun adı Zaha!

Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı devirip ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. 33'te muhteşem vuruşu ile ağları sarsan Zaha, 51'de skoru 2-0'a taşıdı. 54'te Omeruo farkı azaltsa da 3 puan Galatasaray'a yazıldı. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Cimbom, yüzünü Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına çevirdi

EVİNDE COŞTU!
Attığı iki golle maçın kahramanı olan Wilfried Zaha, performansı ile de mücadeleye damga vurdu. İlk 45 dakikada 8 çalım girişiminin beşinden başarı ile ayrılan Fildişi Sahilli futbolcu, ağları da havalandırdı. Bu sezon G.Saray'da maçın genelinde 5 çalım atabilen oyuncu yoktu. 30 yaşındaki yıldız, ayrıca 2022 yılının Ağustos ayında C.Palace ile Brentford karşısında ceza sahası dışında attığı golden bu yana ilk kez dışarıdan gol buldu. Öte yandan Zaha, ligdeki 3 golünü de iç sahada kaydetti.

'KENDİME GELİYORUM'
Wilfried Zaha, kendisinden beklentinin yüksek olduğunu bildiğini söyledi: "Adaptasyon sürecindeyim, bunu bilmeniz gerekiyor. Çok fazla beklenti var benden. Yavaş yavaş kendime geliyorum."

REKORA DEVAM!
Bu sezon ligde 11 maçta 31 puan toplayan G.Saray, tarihinin en yüksek puan aldığı dönemine devam ediyor.

AİLECEK KUTLADILAR!
G.Saraylı futbolcular maçın ardından bir klasik haline gelen; tribünlere gidip zafer kutlamasını yaptı. Ancak bu kez oyuncuların kucaklarında çocukları da vardı.

TRABZONSPOR'A YAKLAŞTI!
Süper Lig'de bu sezon oynanan 11 maçın da ilk yarısında G.Saray kalesini gole kapattı. Bu alanda zirve ise 1978-79 sezonunda 16 maçta da ilk yarıda gol yemeyen Trabzonspor var.

16
Okan Buruk ile birlikte G.Saray, İstanbul takımlarına karşı önemli bir sürece girdi. Aynı şehrin takımları ile oynadığı 18 lig maçında 16 kez kazanan Cimbom, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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Onun adı Zaha!
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