Onun adı Zaha!

Attığı iki golle maçın kahramanı olan Wilfried Zaha, performansı ile de mücadeleye damga vurdu.Bu sezon G.Saray'da maçın genelinde 5 çalım atabilen oyuncu yoktu. 30 yaşındaki yıldız, ayrıca 2022 yılının Ağustos ayında C.Palace ile Brentford karşısında ceza sahası dışında attığı golden bu yana ilk kez dışarıdan gol buldu. Öte yandan Zaha, ligdeki 3 golünü de iç sahada kaydetti.Wilfried Zaha, kendisinden beklentinin yüksek olduğunu bildiğini söyledi: "Adaptasyon sürecindeyim, bunu bilmeniz gerekiyor. Çok fazla beklenti var benden. Yavaş yavaş kendime geliyorum."Bu sezon ligde 11 maçta 31 puan toplayan G.Saray, tarihinin en yüksek puan aldığı dönemine devam ediyor.G.Saraylı futbolcular maçın ardından bir klasik haline gelen; tribünlere gidip zafer kutlamasını yaptı. Ancak bu kez oyuncuların kucaklarında çocukları da vardı.Süper Lig'de bu sezon oynanan 11 maçın da ilk yarısında G.Saray kalesini gole kapattı. Bu alanda zirve ise 1978-79 sezonunda 16 maçta da ilk yarıda gol yemeyen Trabzonspor var.Okan Buruk ile birlikte G.Saray, İstanbul takımlarına karşı önemli bir sürece girdi. Aynı şehrin takımları ile oynadığı