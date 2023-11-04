Tiyatronun finali sahnelenmesin!

Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir açıklama yayınlayarak MHK'ye ültimatom verdi. G.Saray, Hatay, Pendik ve Karagümrük karşılaşmalarında kasıtlı hakem kararlarıyla puanlarının çalındığını vurgulayan bordo- mavililer, "Hakem performanslarının dikkatle izlenmesi talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.