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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Tiyatronun finali sahnelenmesin!

Tiyatronun finali sahnelenmesin!

Bordo-mavililer, F.Bahçe maçıyla ilgili endişeleri olduğunu belirten açıklama yayınlarken, “Hakemler, birilerinin değirmenine su taşıyor” ifadesini kullandı

Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir açıklama yayınlayarak MHK'ye ültimatom verdi. G.Saray, Hatay, Pendik ve Karagümrük karşılaşmalarında kasıtlı hakem kararlarıyla puanlarının çalındığını vurgulayan bordo- mavililer, "Hakem performanslarının dikkatle izlenmesi talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor. Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz" ifadelerini kullandı.

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Tiyatronun finali sahnelenmesin!
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