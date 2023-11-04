Tiyatronun finali sahnelenmesin!

Bordo-mavililer, F.Bahçe maçıyla ilgili endişeleri olduğunu belirten açıklama yayınlarken, “Hakemler, birilerinin değirmenine su taşıyor” ifadesini kullandı
Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir açıklama yayınlayarak MHK'ye ültimatom verdi. G.Saray, Hatay, Pendik ve Karagümrük karşılaşmalarında kasıtlı hakem kararlarıyla puanlarının çalındığını vurgulayan bordo- mavililer, "Hakem performanslarının dikkatle izlenmesi talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor. Umarız, haftalardırdevam eden bu tiyatronunfinali, oynayacağımızFenerbahçe karşılaşmasındasahneyekonulmaz" ifadelerini kullandı.