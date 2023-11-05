Abdullah Avcı: Bunun için geldim

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta Alanyaspor'u 1-0 yenen, Karagümrük'le golsüz berabere kalan Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye patladı. Tecrübeli hoca galibiyet sonrası,Trabzonspor taraftarının istediği oyunu biliyorum. Bunun için biraz zaman, biraz tekrar ve kaliteyi arttırmak gerekiyor.bunun için ne gerekiyorsa o şekilde oynadık. Oyun ilk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi.Bir maç kazandık sadece. Mesafe kat etmemiz gerekiyor.Trabzonspor'un başında İstanbul ekiplerine karşı üstünlüğü bulunan Abdullah Avcı, deplasmanda oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Teknik adamlık kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 28 kez karşılaşan Avcı, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.