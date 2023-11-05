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Giriş Tarihi: 5.11.2023

Abdullah Avcı: Bunun için geldim

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı: Bunun için geldim
Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta Alanyaspor'u 1-0 yenen, Karagümrük'le golsüz berabere kalan Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye patladı. Tecrübeli hoca galibiyet sonrası, "Trabzonspor taraftarının istediği oyunu biliyorum. Bunun için biraz zaman, biraz tekrar ve kaliteyi arttırmak gerekiyor. Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda çok kişiyle baskı yapıyordu. Bunu nasıl kıracağımızı planladık. Biz buraya kazanmak için geldik, bunun için ne gerekiyorsa o şekilde oynadık. Oyun ilk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi. Formadan çekildiği için verildi ve yediğimiz ilk penaltıdaki çekilen formayla o çekilen formanın farkı ne bilmiyorum. Bir maç kazandık sadece. Mesafe kat etmemiz gerekiyor. Galibiyeti bütün dünyadaki Trabzonsporlulara armağan ediyoruz" diye konuştu.

KANARYA 'AV'CISI!
Trabzonspor'un başında İstanbul ekiplerine karşı üstünlüğü bulunan Abdullah Avcı, deplasmanda oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Teknik adamlık kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 28 kez karşılaşan Avcı, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

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Abdullah Avcı: Bunun için geldim
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