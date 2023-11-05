Abdullah Avcı: Bunun için geldim

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta Alanyaspor'u 1-0 yenen, Karagümrük'le golsüz berabere kalan Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye patladı. Tecrübeli hoca galibiyet sonrası, "Trabzonspor taraftarının istediği oyunu biliyorum. Bunun için biraz zaman, biraz tekrar ve kaliteyi arttırmak gerekiyor. Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda çokkişiyle baskı yapıyordu. Bunu nasıl kıracağımızıplanladık. Biz buraya kazanmakiçin geldik, bunun için ne gerekiyorsa o şekilde oynadık. Oyun ilk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi. Formadançekildiği için verildi ve yediğimiz ilkpenaltıdaki çekilen formayla o çekilenformanın farkı ne bilmiyorum. Bir maç kazandık sadece. Mesafe kat etmemiz gerekiyor. Galibiyeti bütün dünyadakiTrabzonsporlulara armağan ediyoruz"diye konuştu.
KANARYA'AV'CISI!
Trabzonspor'un başında İstanbul ekiplerine karşı üstünlüğü bulunan Abdullah Avcı, deplasmanda oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Teknik adamlık kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 28 kez karşılaşan Avcı, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.