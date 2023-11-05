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Giriş Tarihi: 5.11.2023

Almanya yeni fırsatlar verecek

Almanya yeni fırsatlar verecek
MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nde katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, önemli açıklamalar yaptı. "Genç bir takımımız var, daha iyiye gideceğine inanıyorum" diyen İtalyan çalıştırıcı, "Bizim görevimiz, düzenli olarak her şeyi takip etmek. Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 Şampiyonası bize yeni fırsatlar verecek. Her zaman beklemediğin bir yenilik ortaya çıkar ve farkı oluşturur" ifadesini kullandı. Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Montella, "Türkiye'de son derece kayda değer statlar buldum. Bu organizasyon İtalya'da statların yenilenmesi için vesile olacak. Kültür açısından çok benzeyen ve belki de en zengin iki ülke. Futbola birlikte yön verme fırsatımız olacak" yorumunu yaptı.

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Almanya yeni fırsatlar verecek
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