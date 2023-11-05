Almanya yeni fırsatlar verecek

MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nde katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, önemli açıklamalar yaptı.diyen İtalyan çalıştırıcı, "Bizim görevimiz, düzenli olarak her şeyi takip etmek.Her zaman beklemediğin bir yenilik ortaya çıkar ve farkı oluşturur" ifadesini kullandı. Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Montella,Bu organizasyon İtalya'da statların yenilenmesi için vesile olacak. Kültür açısından çok benzeyen ve belki de en zengin iki ülke.yorumunu yaptı.