Almanya yeni fırsatlar verecek

MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nde katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, önemli açıklamalar yaptı. "Genç bir takımımızvar, daha iyiye gideceğineinanıyorum" diyen İtalyan çalıştırıcı, "Bizim görevimiz, düzenli olarak her şeyi takip etmek. Almanya'da düzenlenecek EURO2024 Şampiyonası bize yeni fırsatlarverecek. Her zaman beklemediğin bir yenilik ortaya çıkar ve farkı oluşturur" ifadesini kullandı. Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Montella, "Türkiye'de son derecekayda değer statlar buldum. Bu organizasyon İtalya'da statların yenilenmesi için vesile olacak. Kültür açısından çok benzeyen ve belki de en zengin iki ülke. Futbola birlikte yön verme fırsatımızolacak" yorumunu yaptı.