Bir yandan Süper Lig bir taraftan da Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle oynayan G.Saray'ın enerji santrali de Torreira oldu.Uzun zamandır birlikte olduğu ünlü dizi oyuncusu Devrim Özkan ile aşklarını sosyal medyadan duyuranİtalyan Milan'ın takipte olduğu Torreira, Galatasaray'ın orta sahada emniyet kuvveti oldu.'Atom karınca' lakaplı yıldız, maç başına ikili mücadele, faul kazanma, isabetli pasve isabetli uzun pasdeğerlerinde takım içinde zirveyi gördü. Ayrıca top çalma (Maç başına 2.3),top kesmeve pas arasıkarnesiyle sağ bek Boey'in ardından geldi.Kötü performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Zaha, Kasımpaşa maçındaki futboluyla güldürdü.Zaha, Bayern Münih deplasmanında da Aslan'ın en önemli kozu olacak. Bu aradaGomis'e veda eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yeni ikinci kaptan olmuştu.Transfer döneminde Suudi Arabistan'a gitmeyen ve ağrılarına rağmen oynayan İcardi, teknik heyet ve yönetim tarafından üçüncü kaptanlıkla ödüllendirildi.