Oyuncu Devrim Özkan ile saha dışında mutluluğu yakalayan Torreira, futboluyla da çıtayı yükseltiyor. Son şampiyonluğun mimarı olan Uruguaylı, bu sezon da fırtına gibi. Her maç daha da iyiye giden Lucas Torreira, 2023-24’te ikili mücadele kazanma (5.1), faul kazanma (2.4), isabetli pas (51.5) ve isabetli uzun pas (4.0) karnesiyle zirvede
Bir yandan Süper Lig bir taraftan da Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle oynayan G.Saray'ın enerji santrali de Torreira oldu. Geçen sezon performansıile ligin bu bölgedeki en iyiismi olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu,Kasımpaşa maçında Muslera'nında çıkmasının ardından takımınsavunmasına yük binmemesiiçin vitesi daha da yükseltti. Uzun zamandır birlikte olduğu ünlü dizi oyuncusu Devrim Özkan ile aşklarını sosyal medyadan duyuran 27 yaşındakifutbolcunun hem saha içihem de saha dışında hayatıda yoluna girdi.
MİLAN YAKIN TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
İtalyan Milan'ın takipte olduğu Torreira, Galatasaray'ın orta sahada emniyet kuvveti oldu. Bu sezon15 maçta görevalıp 14'ünde ilk11'de başlayan Uruguaylıoyuncu, bin264 dakika sahadaydı. 'Atom karınca' lakaplı yıldız, maç başına ikili mücadele (5.1), faul kazanma (2.4), isabetli pas (51.5) ve isabetli uzun pas (4.0) değerlerinde takım içinde zirveyi gördü. Ayrıca top çalma (Maç başına 2.3), 17 top kesme (1.7) ve pas arası (1.7) karnesiyle sağ bek Boey'in ardından geldi.
ZAHA BAYERN'E BİLENİYOR
Kötü performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Zaha, Kasımpaşa maçındaki futboluyla güldürdü. Kerem'in yerine sol açıkta oynayanFildişili yıldız, gol sayısını 4'e çıkardı. Zaha, Bayern Münih deplasmanında da Aslan'ın en önemli kozu olacak. Bu arada B.Münih,Bundesliga'da oyadığı maçta BorussiaDortmund'u 4-0'la bozguna uğrattı.
YENİ KAPTANİCARDİ
Gomis'e veda eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yeni ikinci kaptan olmuştu. Muslera'nınsakatlandığı ve Kerem'inoyundan çıktığı Kasımpaşamaçında pazubendi İcarditaktı. Transfer döneminde Suudi Arabistan'a gitmeyen ve ağrılarına rağmen oynayan İcardi, teknik heyet ve yönetim tarafından üçüncü kaptanlıkla ödüllendirildi.