Hücum 4’lüsü tel tel döküldü

Fenerbahçe'nin, Trabzon maçına kadar bu sezon ligde 29 golünün 23'ünü kaydeden Dzeko, Szymanski, İrfan Can ve Tadic; Trabzonspor karşısında beklentilerin altında kaldı.Dzeko, 2 şutta çerçeveyi bulamazken 11 kez top kaybı yapıp %62 isabetli pasta kaldı. Szymanski, şut atamazken ayağındaki 15 topu kaybetti. Kanatta oynayan İrfan Can, 1 ortada da arkadaşını bulamadı. Kaleye çektiği 4 şutta sıfır çekti.Fenerbahçe'de Cengiz Ünder bir türlü geri dönüşü sağlayamadı. Eylül ortasında sakatlık yaşayan deneyimli sağ kanadın, Trabzonspor maçında kadrodaki yerini alması bekleniyordu ancak yetenekli oyuncuya teknik direktör İsmail Kartal şans vermedi. 3-1 kazanılan Ludogorets karşılaşmasında uzatma bölümünde giren 26 yaşındaki yıldızın ağrılarının devam ettiği iddia edildi. Bu arada sarılacivertlilerde sakatlığını atlatan Emre Mor, 102 gün sonra kadroda yer aldı.Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ilk yarısında kendisine faul yapılan bir pozisyonda kart gösterilmemesine çok kızdı. Yerde otururken hakeme itirazlarda bulunan 28 yaşındaki oyuncu, "Yeter artık yeter" diye bağırdı.