Kadıköy’de tarihi fırtına

26 yıl sonra Kadıköy'de kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 19 maçlık galibiyet serisine son verdi. Onuachu'nun golü bu sezon ilk kez Kanarya'nın soyunma odasına geride gitmesine neden oldu. 46'da Berat, 47'de Pepe farkı getirdi. Tadic 61 ve 90'daki iki penaltıyla umudu korudu. 78'de İsmail F.Bahçe'yi 10 kişi bıraktı. İlk yarı 6, ikinci yarı 12 dakika uzadı. Trabzonspor, lideri değiştirdi. Zirveye ligin yenilgisiz tek takımı G.Saray kuruldu
BÜYÜK HASRET BİTTİ
Bordo-mavililer, Kadıköy'den son olarak 1997-98 sezonunun3. haftasında oynanan lig müsabakasında sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. Sonrasında oynanan 25 karşılaşmada 13 mağlubiyet ve 12 beraberlik çıkaran bordo-mavililer, 26 yıllık özlemi dünkü zaferle bitirdi.
ONUACHU: ATTIĞIM GOLDE FAUL YAPMADIM
Trabzonspor'un maçtaki ilk şutunu (10. dakika) ağlara gönderen Onuachu, F.Bahçe'nin bu sezon yediği en erken golü attı. 4. sayısını kaydeden Onuachu "Attığım ikinci golde hareketimi tamamlamak için bir ufak temas yaptım. Bu tür temaslar bazen kolay çalınabiliyor. Doğrusunusöylemek gerekirse rakibime faul yapmadım" dedi.
'DAHA BİZİMLE OYNAMAMIŞLARDI'
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşma sonunda "Arkadaşlarımın ayağına sağlık. 19'da 19 yapmışlardı ama bizimle oynamamışlardı. Hoca 'korkacak bir şey yok' dedi. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık" açıklamasını yaptı.
EMEK, YÜREK, ALIN TERİ!
Bordo-mavililer, soyunma odasında tarihi galibiyeti bu kareyle ölümsüzleştirdi. Fotoğrafı "Emek, yürek, alın teri" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.
11'E ŞAŞIRDI, MEST ETTİ!
Trabzonspor formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan ve resital sunup ilk golünü atan Pepe karşılaşma sonrası şu açıklamayı yaptı: "Ağrılarım vardı ama üstesinden geldim. Maçabaşlayacağım ön gördüğümüz bir şey değildi. Büyük bir galibiyet kazandık. 26 yıllık hasreti bitirdik. Yenilmemiş bir rakibi devirip taraftarımızı mutlu ettik. Zorlu bir maçta gol atmak önemliydi. Bu uzun maratonda başlangıç olacak."
BALIK İÇİN TEŞEKKÜRLER!
Trabzonspor 26 yıl sonra Kadıköy'de kazandı, sosyal medya paylaşımları üst üste geldi. Hafta içinde Tadic'in balık avlama paylaşımına göndermede bulunan bordo-mavililer 'balık için teşekkürler" dedi. Bir diğer paylaşımda 'Kapkara gecenizi aydınlattık' mesajıyla Abdullah Avcı, kara tahtanın önünde öğretmen olarak futbol dersi verirken resmedildi. VAR odası paylaşımı ise "VAR'ınızı, YOK'unuzu, hepinizi yendik" denildi.