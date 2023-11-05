Kadıköy’de tarihi fırtına

Bordo-mavililer, Kadıköy'den son olarakoynanan lig müsabakasında sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. Sonrasında oynanan 25 karşılaşmada 13 mağlubiyet ve 12 beraberlik çıkaran bordo-mavililer, 26 yıllık özlemi dünkü zaferle bitirdi.Trabzonspor'un maçtaki ilk şutunu (10. dakika) ağlara gönderen Onuachu, F.Bahçe'nin bu sezon yediği en erken golü attı. 4. sayısını kaydeden Onuachu "Attığım ikinci golde hareketimi tamamlamak için bir ufak temas yaptım.dedi.Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşma sonunda "Arkadaşlarımın ayağına sağlık. 19'da 19 yapmışlardı ama bizimle oynamamışlardı. Hoca 'korkacak bir şey yok' dedi. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık" açıklamasını yaptı.Bordo-mavililer, soyunma odasında tarihi galibiyeti bu kareyle ölümsüzleştirdi. Fotoğrafı "Emek, yürek, alın teri" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.Trabzonspor formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan ve resital sunup ilk golünü atankarşılaşma sonrası şu açıklamayı yaptı:Büyük bir galibiyet kazandık. 26 yıllık hasreti bitirdik. Yenilmemiş bir rakibi devirip taraftarımızı mutlu ettik. Zorlu bir maçta gol atmak önemliydi. Bu uzun maratonda başlangıç olacak."Trabzonspor 26 yıl sonra Kadıköy'de kazandı, sosyal medya paylaşımları üst üste geldi. Hafta içinde Tadic'in balık avlama paylaşımına göndermede bulunan bordo-mavililer 'balık için teşekkürler" dedi. Bir diğer paylaşımda 'Kapkara gecenizi aydınlattık' mesajıyla Abdullah Avcı, kara tahtanın önünde öğretmen olarak futbol dersi verirken resmedildi. VAR odası paylaşımı ise "VAR'ınızı, YOK'unuzu, hepinizi yendik" denildi.