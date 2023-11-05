Leipzig ikna olmazsa Angelino’nun son 3 maçı

Galatasaray, Alman kulübü ile masaya oturup satın alma opsiyonunu kaldırmak istiyor
Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ve teknik direktör Okan Buruk'un sol bekte transfer listesinin ilk sırasındaki Angelino, bir türlü beklenen performansı gösteremedi. 16 maça çıkanİspanyol solbekin 4 kezdaha formagiymesi halindekiralıksözleşmesindekisatın alma opsiyonudevreye girecek. 2.3 milyon Euro garanti ücrete oynayan Angelino'nun bonservisi 6.5 milyon Euro.
DUBOİS ÖRNEĞİ AKILLARDA
Dubois'ten ders alan yönetim temkinli davranıyor. Dubois'in uzun sürelikontratı nedeniyle talibiçıkmamıştı. Başakşehir'e kiralanan Fransız sağ bekin ücretinin büyük kısmını hâlâ G.Saray ödüyor. Angelino'da benzer senaryoyu yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, milli arada Leipzig'le görüşme yaparak satın alma opsiyonunu kaldırmak istiyor. Aksi halde oyuncu3 maçtan fazla oynatılmayacak.