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Giriş Tarihi: 5.11.2023

Leipzig ikna olmazsa Angelino’nun son 3 maçı

MEHMET ÖZCAN
Leipzig ikna olmazsa Angelino’nun son 3 maçı

Galatasaray, Alman kulübü ile masaya oturup satın alma opsiyonunu kaldırmak istiyor

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ve teknik direktör Okan Buruk'un sol bekte transfer listesinin ilk sırasındaki Angelino, bir türlü beklenen performansı gösteremedi. 16 maça çıkan İspanyol sol bekin 4 kez daha forma giymesi halinde kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu devreye girecek. 2.3 milyon Euro garanti ücrete oynayan Angelino'nun bonservisi 6.5 milyon Euro.

DUBOİS ÖRNEĞİ AKILLARDA
Dubois'ten ders alan yönetim temkinli davranıyor. Dubois'in uzun süreli kontratı nedeniyle talibi çıkmamıştı. Başakşehir'e kiralanan Fransız sağ bekin ücretinin büyük kısmını hâlâ G.Saray ödüyor. Angelino'da benzer senaryoyu yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, milli arada Leipzig'le görüşme yaparak satın alma opsiyonunu kaldırmak istiyor. Aksi halde oyuncu 3 maçtan fazla oynatılmayacak.

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Leipzig ikna olmazsa Angelino’nun son 3 maçı
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