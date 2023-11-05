Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pendik, Vieira ile uçuşta
Giriş Tarihi: 5.11.2023

Pendik, Vieira ile uçuşta

Pendik, Vieira ile uçuşta

İstanbul’un Anadolu Yakası ekibi, Ivo Vieira yönetiminde 3. maçındaki ikinci galibiyetini alıp küme düşme hattında nefes aldı

Pendikspor, yeni teknik direktörü Ivo Vieira ile çıkışını sürdürüyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Pendikspor Erencan Yardımcı'nın kafa golü ile 30'da öne geçerken 10 dakika sonra Ndao maça dengeyi getirdi. 45+3 ve 60'ta Welinton fileleri havalandırırken 83'te Thuram skoru 4-1'e getirdi. İstanbulspor'dan Rroca 89'da farkı ikiye düşürse de (2-4) kazanan Pendik oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken diyalog: Bunu yapman hiç hoş değil
Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü 'Comanchero' operasyonunda yeni gelişme
Başkan Erdoğan: Hedefimiz Avrupa'nın batarya üretim üssü olmak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na "hançerlendim" yanıtı: Sana Genel Başkanlık bile fazla
NUN Okulları'ndan "Öz'e Yolculuk' temalı zirve! Esra Albayrak: Referans noktamız Anadolu ilim ve irfan geleneği
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
ABD’de "Filistin’e destek" gösterisi: Binlerce kişi Gazze için sokaklara döküldü
Kadıköy'de Fenerbahçe'ye soğuk duş! Trabzonspor seriyi bozdu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik, Vieira ile uçuşta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA