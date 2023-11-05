Pendik, Vieira ile uçuşta

İstanbul’un Anadolu Yakası ekibi, Ivo Vieira yönetiminde 3. maçındaki ikinci galibiyetini alıp küme düşme hattında nefes aldı
Pendikspor, yeni teknik direktörü Ivo Vieira ile çıkışını sürdürüyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Pendikspor Erencan Yardımcı'nın kafa golü ile 30'da öne geçerken 10 dakika sonra Ndao maça dengeyi getirdi. 45+3 ve 60'ta Welinton fileleri havalandırırken 83'te Thuram skoru 4-1'e getirdi. İstanbulspor'dan Rroca 89'da farkı ikiye düşürse de (2-4) kazanan Pendik oldu.