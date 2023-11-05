Rashica haftaya yok!

Ertelenen Kosova-İsrail maçı 12 Kasım Pazar günü oynanacak. Süper Lig’de konuyla ilgili karar alınmazsa Rashica, Zeneli, Loshaj, Zeqiri 12. haftada takımlarında yer alamayacak
İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı katliam nedeniyle ertelenen Kosova-İsrail maçının tarihi belli oldu. EURO 2024 Elemeleri mücadelesi, 12 Kasım Pazar günü oynanacak. Marca'da yer alan habere göre; La Liga'da, aynı tarihtekiMallorca-Cadiz maçı; ev sahibiekipte Vedat Muriqi'in KosovaMilli Takımı'na gidecek olmasınedeniyle ertelendi. Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig'de forma giyen Kosova ve İsrailli oyuncuların da milli takıma gitme durumu oluştu. Maçlarını pazar günü oynayacak Beşiktaş'ta Milot Rashica, RAMSBaşakşehir'e karşı görev yapamayacak. Ayrıca Adana Demirspor'da Arber Zeneli; İstanbulspor'da Florian Loshaj ve Rizespor'da Altin Zeqiri takımlarındaki yerlerini almayacak. Maçları cuma ve cumartesi günü olan diğer 7 futbolcunun da oynamama ihtimali bulunuyor. Bugelişmenin ardından federasyonun nasılbir karar alacağı ise merak konusu.