Rashica haftaya yok!

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı katliam nedeniyle ertelenen Kosova-İsrail maçının tarihi belli oldu. EURO 2024 Elemeleri mücadelesi, 12 Kasım Pazar günü oynanacak. Marca'da yer alan habere göre;Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig'de forma giyen Kosova ve İsrailli oyuncuların da milli takıma gitme durumu oluştu. Maçlarını pazar günü oynayacak Beşiktaş'taAyrıca Adana Demirspor'da Arber Zeneli; İstanbulspor'da Florian Loshaj ve Rizespor'da Altin Zeqiri takımlarındaki yerlerini almayacak. Maçları cuma ve cumartesi günü olan diğer 7 futbolcunun da oynamama ihtimali bulunuyor.