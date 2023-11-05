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Giriş Tarihi: 5.11.2023 10:50

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kale artık Günay Güvenç’in

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kale artık Günay Güvenç’in

Galatasaray'da Fernando Muslera’da, ‘çıkığa eşlik eden kırık’ olmadığı açıklandı. Ancak dirseği hasarlı olan yıldız kaleci bir süre tedavi görecek. Aslan'ın kalesi Günay Güvenç'e emanet...

Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı. 37 yaşındaki file bekçisi önceki gün 57. dakikada bir pozisyonda rakibin müdahalesi sonrasında yerde kalırken, saha içinde yapılan tedavinin ardından yerini Günay Güvenç'e bırakmıştı.

'KASTA YIRTIK VAR'
Uruguaylı kalecinin tedavisine başlandığı duyurulurken şu ifadeler kullanıldı:

"Fernando Muslera'nın tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır."

Bir süre sahalardan uzak kalacak olan deneyimli file bekçisinin yokluğunda ise kale Günay Güvenç'e emanet edilecek. Sezon başında G.Antep FK'dan transfer edilen 32 yaşındaki eldiven, Bayern Münih maçında kaleyi koruyacak.

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