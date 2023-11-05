SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kale artık Günay Güvenç’in

'KASTA YIRTIK VAR'

Uruguaylı kalecinin tedavisine başlandığı duyurulurken şu ifadeler kullanıldı:

"Fernando Muslera'nın tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır."



Bir süre sahalardan uzak kalacak olan deneyimli file bekçisinin yokluğunda ise kale Günay Güvenç'e emanet edilecek. Sezon başında G.Antep FK'dan transfer edilen 32 yaşındaki eldiven, Bayern Münih maçında kaleyi koruyacak.