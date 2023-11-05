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Giriş Tarihi: 5.11.2023

Yol kazası!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Yol kazası!
Müthiş galibiyet serisi, Trabzonspor karşılaşmasında son bulan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, beklemedikleri anlarda yedikleri gollerin dengeyi bozduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci yarıdaki 2 gol bizi şok etti. Oyuna ağırlığımızı koyarak penaltılardan karşılık verdik. Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Bizim için yol kazası. Uzun bir maraton var. Oyunumuzun gücü ve kalitesi ligi domine edecek durumda. Ben bundan şüphe duymuyorum ve oyuncularıma da güveniyorum. Fred ve Djiku, Adana Demirspor maçına yetişebilir. Becao'nun durumu ise uzun sürecek gibi" ifadelerini kullandı.

KARTAL İSYANDA
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hem sahalarında oynadıkları kötü futbol hem de hakem kararlarına çok sinirlendi. Tecrübeli çalıştırıcı, saha kenarından sürekli hakem kararlarına tepki gösterdi

SAMET AKAYDIN AĞLAYARAK ÇIKTI
Sakatlıklar nedeniyle defansın göbeğinde Oosterwolde ile birlikte görev yapan Samet Akaydın performansıyla sarı-lacivertlileri çileden çıkardı. 67 kez topla buluşan ve girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybeden milli futbolcu, yenen gollerde de hatalıydı. Oyundan çıkarken tribünlerin protesto ettiği Fenerbahçeli oyuncu, gözyaşlarıyla direkt soyunma odasına gitti. Taraftarlar, sosyal medyaya da Samet için sert eleştiriler yaptı.

TARAFTAR TESELLİ ETTİ
Tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, alınan mağlubiyete rağmen takıma sahip çıktı. Bitiş düdüğünün ardından oyuncuları tribüne çağıran sarı-lacivertliler, alkışlarla moral verdiler.

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