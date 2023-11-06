Gol düellosunda kazanan çıkmadı

MKE Ankaragücü, tam 3 kez öne geçtiği karşılaşmada Başakşehir’e diş geçiremedi. İki maçtır galip gelemeyen turuncu-lacivertli takıma 1 puanı Figueiredo getirdi
Süper Lig'de 11. haftanın kritik maçında Emre Belözoğlu'nunekibi Ankaragücü, deplasmandaeski takımı Başakşehir ile3-3 berabere kaldı. Henüz 2. dakikada Sowe ile perdeyi açan Başkent ekibine ev sahibi, 14'te Piatek ile yanıt verdi: 1-1. Ankaragücü, 6 dakika sonra Pedro'nun vuruşuyla bir kez daha üstünlüğü bulsa da Başakşehir'de 27'de sahneye yine Polonyalı Piatek çıktı: 2-2. Devrenin ardından Belözoğlu'nun takımı, Tolga'nın füzesiyle 59'da yenidenöne geçti: 2-3. Ancak oyuna sonradan giren Figueiredo, 75'te kafasıylaiki maçtır galip gelemeyen ÇağdaşAtanlı Başakşehir adına 1 puanıgetirdi: 3-3. Ankaragücü puanını 13'e çıkarırken, Başakşehir 9'a yükselse de düşme hattından kurtulamadı.