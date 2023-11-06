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Giriş Tarihi: 6.11.2023 10:20

Son dakika: Eric Bailly'den özür! Tayfur Bingöl'ün yakasına yapışmıştı... (Beşiktaş Haberleri)

Son dakika: Eric Bailly’den özür! Tayfur Bingöl’ün yakasına yapışmıştı... Beşiktaş Haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Antalyaspor maçının devre arasında soyunma odasında takım arkadaşı Tayfur Bingöl ile tartışan Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly, özür diledi. İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakaya 11'de başlayan siyah-beyazlıların 29 yaşındaki savunmacısı Bailly, ikinci yarının başında oyundan alınmış ve yerini Rosier'e bırakmıştı. Mücadele sonunda da Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, devre arasında Tayfur Bingöl ile yaşadığı tartışmadan dolayı Fildişi Sahili futbolcuyu oyundan çıkarttığını belirtmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Bailly, sosyal medya hesabından özür diledi. Başarılı stoper, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim. Başımızı kaldırıp diğer maça odaklanalım" cümlelerine yer verdi.

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Son dakika: Eric Bailly'den özür! Tayfur Bingöl'ün yakasına yapışmıştı... (Beşiktaş Haberleri)
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