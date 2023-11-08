Arda’ya yakın takip

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcularımızla görüşmeler yapıp antrenmanlarını izlemek için dün İspanya'daydı. İtalyan hoca, ilk olarak Real Madrid'de sakatlığını atlatıp kadroda kendine yer bulan ve forma giymeyi bekleyen Arda Güler'i ziyaret etti.Montella, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile de görüştü ve daha sonraBilindiği üzere Arda, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın Montella ile çıktığı son iki karşılaşmada (Hırvatistan ve Letonya) kadroda yoktu.49 yaşındaki çalıştırıcı, çapraz bağ sakatlığının ardından geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi devam eden,Dün Atletico Madrid-Celtic maçını tribünde izleyen tecrübeli teknik adam, bugün deArda da kadroda olacak ve şans bekleyecekMadrid'in tecrübeli savunma oyuncusu Nacho Fernandez, Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Braga ile oynayacakları maç öncesi konuşan İspanyol futbolcu, "Arda Güler çok genç ve inanılmaz yetenekli. Real Madrid'de oynamak için doğmuş. Şimdi bunu göstermek zorunda. İyileşti ve onu sahada görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.