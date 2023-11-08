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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Arda’ya yakın takip

Arda’ya yakın takip

İtalyan çalıştırıcı, hem 18 yaşındaki oyuncu hem de hocası Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcularımızla görüşmeler yapıp antrenmanlarını izlemek için dün İspanya'daydı. İtalyan hoca, ilk olarak Real Madrid'de sakatlığını atlatıp kadroda kendine yer bulan ve forma giymeyi bekleyen Arda Güler'i ziyaret etti. İdmanda 18 yaşındaki oyuncuyu izleyen Montella, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile de görüştü ve daha sonra Arda'nın kendisinden de durumuyla ilgili bilgi aldı. Bilindiği üzere Arda, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın Montella ile çıktığı son iki karşılaşmada (Hırvatistan ve Letonya) kadroda yoktu.

BUGÜN FORMA BEKLEYECEK
49 yaşındaki çalıştırıcı, çapraz bağ sakatlığının ardından geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi devam eden, Getafe forması giyen Enes Ünal ile de görüştü. Dün Atletico Madrid-Celtic maçını tribünde izleyen tecrübeli teknik adam, bugün de Real Madrid ile Braga arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakasını stadyumda seyredecek. Arda da kadroda olacak ve şans bekleyecek

'REAL MADRİD İÇİN DOĞMUŞ'
REAL Madrid'in tecrübeli savunma oyuncusu Nacho Fernandez, Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Braga ile oynayacakları maç öncesi konuşan İspanyol futbolcu, "Arda Güler çok genç ve inanılmaz yetenekli. Real Madrid'de oynamak için doğmuş. Şimdi bunu göstermek zorunda. İyileşti ve onu sahada görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

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