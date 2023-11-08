Fenerbahçe’nin, Ludogorets maçı kamp kadrosu açıklandı! 6 eksik var

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile karşılaşacak. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve bugün Bulgaristan'a hareket edecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli oldu.Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş kafilede yer almadı."Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi."