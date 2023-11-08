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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Her şey düzelecek

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Her şey düzelecek

“MHK’de yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz. Devrim niteliğinde bir adım atacağız. Hakem atamaları başta olmak üzere, klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili konulardaki tartışmalar da sonlanacaktır. Çözülemez denilen konuları tek tek çözeceğiz”

Türk futbolunda yaşanan gergin ortam ve atılan iddialar sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün basının karşısına çıktı. İddialara iki gün sonra (yarın) yazılı olarak cevap vereceğini belirten başkanın basın açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:
TÜRK futbolunun değerini aşağı çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. MHK'de yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz. Devrim niteliğinde bir adım atacağız. Hakem atamaları, klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili tartışmalar da sonlanacaktır. Kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz.
YAKIN zamanda hayata geçireceğimiz yarı otomatik ofsayt sistemi ile hem teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz hem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız.



HAKEMLERİN performanslarını hassasiyet ve titizlikle takip ediyoruz. 104 hakem ve gözlemci ile oluşan anketleri de belirli aralıklarla kamuoyu ile paylaşacağız.
BU ailenin tüm fertleri olarak güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Dedikodulara değil, kanıtlara göre konuşmalıyız.
HEDEFİMİZ Avrupa standartlarında 40 akademi kurabilmek. Bunları yaparken kulüplerimize ilave bir maliyet gelmesin diye çabaladık. Artık kulüplerimiz stopaj iadelerini altyapılarında kullanabiliyor.
KURDUĞUMUZ Hakem Akademisi ile geleceğin en iyi hakemlerini yetiştireceğiz. Hakem havuzumuzu genişleteceğiz.
TÜRK futboluna istikrarlı ve sürdürülebilir başarılar getirmek için ant içtik. Çözülemez denilen konuları tek tek çözmeye kararlıyız.

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