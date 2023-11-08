Her şey düzelecek

Türk futbolunda yaşanan gergin ortam ve atılan iddialar sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün basının karşısına çıktı. İddialara iki gün sonra (yarın) yazılı olarak cevap vereceğini belirten başkanın basın açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:futbolunun değerini aşağı çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. MHK'de yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz. Devrim niteliğinde bir adım atacağız. Hakem atamaları, klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili tartışmalar da sonlanacaktır.zamanda hayata geçireceğimizhem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız.performanslarını hassasiyet ve titizlikle takip ediyoruz.ailenin tüm fertleri olarak güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Dedikodulara değil, kanıtlara göre konuşmalıyız.Avrupa standartlarında 40 akademi kurabilmek. Bunları yaparken kulüplerimize ilave bir maliyet gelmesin diye çabaladık. Artık kulüplerimizHakem Akademisi ile geleceğin en iyi hakemlerini yetiştireceğiz. Hakem havuzumuzu genişleteceğiz.futboluna istikrarlı ve sürdürülebilir başarılar getirmek için ant içtik.