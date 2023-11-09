Son dakika Trabzonspor haberi: İstikrarın adı Abdullah Avcı!

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenmenin mutluluğunu yaşayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, farkını hissettiriyor. Deneyimli hoca, göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen, kadro istikrarını sağlamayı başardı. İlk günden itibaren "Dağınık oyun anlayışından düzenli oyuna geçiş için çalışıyoruz" diyen Avcı, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İlk geldiği hafta oynanan Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde bazı değişimler yapan Abdullah Avcı, ardından bu kadro üzerinde durdu ve oynan üç maçın ilk 11'inde 10 kişiyi sabit tutarak sadece bir değişiklik yaptı. Genelde sol kanatta oynatacağı ismi değiştiren tecrübeli teknik adam, kadro istikrarını önemli ölçüde yakaladı. Öte yandan Avcı, talebeleriyle yaptığı toplantıda, yarın Konyaspor'la oynayacakları maçı işaret ederek, Fenerbahçe galibiyetini unutup, bu mücadeleye konsantre olmaları gerektiğini söyledi.