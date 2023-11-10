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Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:55 Son Güncelleme: 10.11.2023 14:08

Arda Güler, Real Madrid'in bugünkü antrenmanına katılmadı

AA
Arda Güler, Real Madrid’in bugünkü antrenmanına katılmadı

Milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in bugünkü antrenmanına çıkmadı. 18 yaşındaki oyuncu daha önce iki kez uzun süreli sakatlık yaşamıştı.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı. Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans vermesini bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.

Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, yarın oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı. Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Arda'nın durumuna özel program uyguladıklarını, Türk futbolcuyu riske atmayarak, fiziksel olarak yüzde 100 kapasiteye geldiğinde kendisine süre vereceğini söylemişti. La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid yarın akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.

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Arda Güler, Real Madrid'in bugünkü antrenmanına katılmadı
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