MHK’nin modeli değişecek

Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada şeffaf ve paylaşımcı bir iletişim stratejisini hayata geçireceklerini bildirirken Başkan Mehmet Büyükekşi de özellikle MHK hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Büyükekşi, "Türkfutbolunun en büyük paydaşlarınınsorunlarını anladığımızı,birleşerek yeni bir MHKmodeli inşa edeceğimizi veortak sorunlarımızın üstesindengeleceğimizi en yalın kelimelerledile getirdik. Hakem atamaları, klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili tartışmalar da sonlanacaktır. Bu ailenin tüm fertleri olarakgüçlerimizi birleştirmemizgerekiyor. Çözülemez denilen konuları tek tek çözmeye kararlıyız" mesajını verdi.