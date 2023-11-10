MHK’nin modeli değişecek

Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada şeffaf ve paylaşımcı bir iletişim stratejisini hayata geçireceklerini bildirirken Başkan Mehmet Büyükekşi de özellikle MHK hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Büyükekşi,Hakem atamaları, klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili tartışmalar da sonlanacaktır.Çözülemez denilen konuları tek tek çözmeye kararlıyız" mesajını verdi.