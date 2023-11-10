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Giriş Tarihi: 10.11.2023

MHK’nin modeli değişecek

MHK’nin modeli değişecek
Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada şeffaf ve paylaşımcı bir iletişim stratejisini hayata geçireceklerini bildirirken Başkan Mehmet Büyükekşi de özellikle MHK hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Büyükekşi, "Türk futbolunun en büyük paydaşlarının sorunlarını anladığımızı, birleşerek yeni bir MHK modeli inşa edeceğimizi ve ortak sorunlarımızın üstesinden geleceğimizi en yalın kelimelerle dile getirdik. Hakem atamaları, klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili tartışmalar da sonlanacaktır. Bu ailenin tüm fertleri olarak güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Çözülemez denilen konuları tek tek çözmeye kararlıyız" mesajını verdi.

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MHK’nin modeli değişecek
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