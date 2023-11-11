Avrupa’da bu sezon ilk kez sıfır çektik

Avrupa kupalarında oynadığımız maçlarda G.Saray, Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerine yenilince ülke katsayısında haftayı ilk kez puan alamadan kapattık
Avrupa serüvenine iyi başlayan ve aldığı üst üste galibiyetlerle Türkiye'ye bayram yaşatan temsilcilerimizin bu haftaki yenilgileri moralleri bozdu. ŞampiyonlarLigi'nde Galatasaray'ın; BayernMünih'e, UEFA Konferans Ligi'ndeFenerbahçe'nin; Ludogorets'e,Beşiktaş'ın da Bodo/Glimt'ekaybetmesiyle Türkiye, ülke katsayısındahaftayı ilk kez puan alamadankapattı. Temsilcilerimizin tüm maçlarını yitirmesi, ülke puanımızı da olumsuz yönde etkiledi. 35.350 ile 9'uncu sıradaki yerini koruyan ülkemizin arkasında İskoçya, bu hafta 0.600 alarak 33.250'ye yükselip farkı düşürdü.