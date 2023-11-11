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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Avrupa’da bu sezon ilk kez sıfır çektik

Avrupa’da bu sezon ilk kez sıfır çektik

Avrupa kupalarında oynadığımız maçlarda G.Saray, Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerine yenilince ülke katsayısında haftayı ilk kez puan alamadan kapattık

Avrupa serüvenine iyi başlayan ve aldığı üst üste galibiyetlerle Türkiye'ye bayram yaşatan temsilcilerimizin bu haftaki yenilgileri moralleri bozdu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın; Bayern Münih'e, UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin; Ludogorets'e, Beşiktaş'ın da Bodo/Glimt'e kaybetmesiyle Türkiye, ülke katsayısında haftayı ilk kez puan alamadan kapattı. Temsilcilerimizin tüm maçlarını yitirmesi, ülke puanımızı da olumsuz yönde etkiledi. 35.350 ile 9'uncu sıradaki yerini koruyan ülkemizin arkasında İskoçya, bu hafta 0.600 alarak 33.250'ye yükselip farkı düşürdü.

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Avrupa’da bu sezon ilk kez sıfır çektik
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