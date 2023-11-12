Angelino’da kırmızı alarm

alatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih'e 2-1 yenilen takımından iki değişiklikle Hatayspor karşısına çıktı. Ligde Kasımpaşa önünde kadroya alınmayan, B.Münih deplasmanında 78 dakika oynayan Angelino, dün formasını Kazımcan'a bıraktı. Buruk, orta sahada Kaan Ayhan'ın yerine de Sergio Oliveira'ya görev verdi. 11'deki diğer 9 isim değişmedi. Hatay karşısında +3 yerli kuralındave'nu,tamamladı.Galatasaray, Angelino'yu sezon başında RasenBallsport Leipzig'den satın alma opsiyonlugeçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Futbolcunun eski kulübüne net 1.5 milyon Euro tutarında kiralık ücret ödenirken, satın alma bedeli de 6 milyon Euro olarak belirlendi. Sarıkırmızılı takım, futbolcuya bu sezon için26 yaşındaki İspanyol sol bek, şu ana kadar 17 maçta 1315 dakika süre aldı. 1 gol-1 asistlik performansa imza attı.Üç maç sonra Angelino'nun yerine sol bekte teknik direktör Okan Buruk'tan formayı alan Kazım Karataş, sakatlanarak formasını 66. dakikada Kaan Ayhan'a bıraktı. Yenilen gollerde kademe hatası yapan 20 yaşındaki genç futbolcuya taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi.Kanattan bindirmelerde 2 ortada da arkadaşlarını bulamayan Kazımcan, pas arası, top çalma ve şut engelleme de sıfır çekti.Mersin Stadı'nın zemini nedeniyle oyuncular, zaman zaman zorluk yaşarken G.Saraylı Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha da tepkisini dile getirdi. Sosyal medyadan Hatay kale önünün fotoğrafını paylaşan Paige,notunu düştü. Birçok taraftar bu duruma destek çıkarken zeminin kötü haline "Umarım sakatlık çıkmaz" yorumunda bulundu.Hatay'ın deplasman maçlarına ev sahipliği yapan Mersin Stadyumu dün tarihi günlerinden birini yaşadı.25 bine yakın taraftarın akın ettiği tribünlerkapalı gişeydi.Isınmaya Atatürk'ün Hatay şehri içinsöylediği "Hatay benim şansı meselemdir" sözününyazılı olduğu pankartla çıkıldı. Teknik direktörOkan Buruk da maç önü konuşmasını üzerindebu sözlerin yazdığı tişörtle yaptı. Galatasaray'ınyedek kulübesindeki iki tişört de dikkat çekiciydi.Depremde vefat eden Hataylı futbolcu ChristianAtsu ve sportif direktör Taner Savut'un fotoğraflarınınbulunduğuyazan tişörtler,G.Saray yedek kulübesine bırakıldı.Galatasaray eski başkanı Adnan Polat'ın merhume annesi Suna Polat adına Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulan konteyner kentteki gençlik merkezinin açılışı yapıldı.Polat'ı yalnız bırakmadı. Burada depremzede çocuklara Galatasaray forması ve atkıları hediye edildi.