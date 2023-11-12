Bu krizi atlatacağız!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifası sonrası göreve getirilen Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Tesislerde basın toplantısı düzenleyen deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı: "Çağırdılar geldim. 'Durumumuz iyi değil' dediler, 'Tamam' dedim. 'Yapabilir miyiz hocam?' dediler, 'Yaparım' dedim.Sıkıntılı, kaos olan bir durumda gelmiştim. İyi bir şekilde bitirdik. Takımın durumu pek iç açıcı değil. Amacımız bunu çok iyi şekilde analiz edip nerede, ne kriz var onları bulmak."Çağırdıklarızaman 'Yok' demem.Bu kulübe minnet borçluyum.Beşiktaş'ta bir kriz var.Bir tane hafif idmanla maçaçıkmak büyük bir dezavantajbenim için. Oyuncularımızla'Ne olursa olsun bunuhalledecek olan bizleriz'diye konuştuk. Sahaya bambaşkabir şekilde çıkacaklar.Bu krizi en iyi şekilde atlatacağımızainanıyorum.""İşimin zor olduğunu biliyorum. Benden önce gelen arkadaşlardan daha zor durumdayım. Bu işi atlatacağımıza inanıyorum. Bizim için en önemli şey taraftar. Çok üzgünler. Öncelikle onları kazanmamız gerekiyor. Taraftara '12. adam' derler, bana göre 1. adam.Taraftarı kazanmamız gerekiyor. Başakşehir maçında sırf onlar için oynamamız gerekiyor."Başkan adayları beni aradılar. Hepsi de Beşiktaş'a büyük faydası olan insanlar. Beşiktaş'ta kongre de olsa antrenör de gitse kalanlarla bu takım şampiyonluğa oynamak zorunda. Görev zamanımı değil, Başakşehir'i düşünüyorum.Oyuncuların da kapasiteleri bu değil. Mutlaka bir sıkıntı var. Onu aşmak için zaman gerekiyor ama maalesef zaman yok.Avrupa'ya gidebiliriz. Kim giderse gitsin, Beşiktaş her zaman yukarıda olmalı."Beşiktaş'ın en büyük ihtiyacı galibiyet serisi. Bu şimdi de olabilir, sonra da. Seri yaparsak yukarıdakileri yakalayabiliriz. Beşiktaş'ın hedefi bitmez. 3-4 galibiyetle çok iyi yerlere gelebiliriz. Karamsar olursanız, daha aşağılara düşebilirsiniz. Futbolcularıma ve ekibime güveniyorum.""Beşiktaş'ta daha önce de taşın altına elimi koydum. Ligde alt sıralarda olan bir takım aldım. O sene bir tek Galatasaray'a yenildik. Takımı Avrupa kupalarına götürdük. Transfer şansımız da olmadı.Ne kadar zaman verilirse o kadar elimden gelenin en iyisin yaparım. Benimle keşke daha önce görüşselerdi. O zaman daha farklı olabilirdi. Avrupa'da gruptan çıkabilirdik. 'Keşke' diyoruz ama giden gitti. Önümüze bakmalıyız, başka çare yok.""Sabahtan beri önümde dosya, takımı yazıp çiziyorum. Sakat futbolcumuz çok. Gerekirse altyapıdan arkadaşlarımızı da çıkarabiliriz. Sakat olanı kesinlikle oynatmayacağız. Semih, Arda gibi arkadaşları tanıyacağız. Bakhtiyor kendi milli takımında goller atıyor ama yeri sol bek değil, mecburiyetten oynatıyorlardı. Herkesi yerinde oynatmaya çalışacağız. Arkadaşlarımız biraz hazır ya da erken gelselerdi bu takım bambaşka olurdu."Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün ilk antrenmanına çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir araya geldi. Tecrübeli hocaya başarılar dileyen Çebi, "Maalesef şansın yanımızda olmadığı, seçim atmosferi ve olumsuzlukların oyuncularımızı etkilediği bir dönemde,dedi.Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın ekibi de belli oldu. Tecrübeli hoca, beraberinde 7 ismi getirdi ve kulübeye dahil etti. İşte o isimler ve görevleri: Kerem Atılmaz (Teknik ekip danışmanı), Bülent Albayrak (Yardımcı antrenör), Gülenay Aygel (Analiz antrenörü), Kenan Oktay (Analiz antrenörü), Ayhan Tenbeloğlu (Kondisyoner), Gürkan Diker (Kandisyoner), Zafer Özgültekin (Kaleci antrenörü).Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk sınavını bugün Başakşehir'e karşı verecek. Siyah-beyazlı ekipte, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun adale sakatlıkları nedeniyle, Milot Rashica ise Kosova Milli Takımı'nda olduğu için forma giyemeyecek. Hücum hattında seçeneği azalan teknik heyetin, haftalardır 11 yüzü görmeyen Ante Rebic'e sol kanatta forma verme ihtimali yüksek. Sağ kanatta ise Tayfur Bingöl ya da Semih Kılıçsoy'un görev yapması bekleniyor.Siyah-beyazlı ekip, milli arada Antalya'da kamp yapacak.Takımın motivasyonunu artırmak ve havasını değiştirmek isteyen Rıza Çalımbay'ın kampın olumlu sonuç vereceğini düşündüğü için yönetimden talepte bulunduğu ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta bir önceki teknik direktörlük döneminde 17 lig maçına çıkarken 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı. Sadece birinde berabere kalarak puan kaybı yaşadı.