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Giriş Tarihi: 12.11.2023

Gaziantep FK’ya 2 dakika yetti

Gaziantep FK’ya 2 dakika yetti
Marius Sumudica'nın gelmesiyle yükselişe geçen Gaziantep FK, Fatih Tekke'yi takımın başına getiren Alanyaspor'u deplasmanda 3-0 devirdi. Devrenin sonuna doğru Güney ekibinde N'Koulou, hamle yapacağı sırada Furkan Bayır'ın müdahalesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim, 45+8. dakikada takımını öne geçirdi: 0-1. Golle ivme yakalayan Antep, 45+10'da kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın hatasını affetmeyen Dragus ile farkı ikiye çıkardı. 90+5'te de inatçılığını sürdüren Riascos, skoru tayin etti: 0-3. Gaziantep, Sumudica ile 8. karşılaşmasında 5. galibiyetini aldı.

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Gaziantep FK’ya 2 dakika yetti
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