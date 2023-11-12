Gaziantep FK’ya 2 dakika yetti

Marius Sumudica'nın gelmesiyle yükselişe geçen GaziantepFK, Fatih Tekke'yi takımınbaşına getirenAlanyaspor'u deplasmanda 3-0devirdi. Devrenin sonuna doğru Güney ekibinde N'Koulou, hamle yapacağı sırada Furkan Bayır'ın müdahalesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim, 45+8. dakikadatakımını öne geçirdi: 0-1. Golle ivme yakalayan Antep, 45+10'da kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın hatasını affetmeyen Dragus ile farkı ikiye çıkardı. 90+5'te de inatçılığını sürdüren Riascos,skoru tayin etti: 0-3.Gaziantep, Sumudicaile 8. karşılaşmasında5. galibiyetini aldı.