Haber hattı

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor, deplasmanda Altay'ı 7-1 devirdi. İstanbul ekibi 3. dakikadaile perdeyi açarken, ev sahibi Deniz'le eşitliği buldu: 1-1. İki kez sahne alanyaptı. 51'deyine kaleciyi avlayınca durum 4-1'e geldi.81'de yine Ampem sanheye çıktı: 6-1. Mustafa Pektemek tabelayı belirledi: 7-1.Diğer sonuçlar: Keçiören- Bodrum: 1-1, Tuzla-Giresun: 3-1, Şanlıurfa-Ümraniye: 0-1.Namağlup lider VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü set vermeden 3-0 mağlup etti.Karşılaşmanın açılış setinde VakıfBank, 7 farklı oyuncusundan skor bulurken; setlerigalip bitirdi. Ali Frantti 12 sayıyla Vakıf'ta en skorer ismi oldu.F.Bahçe-Muratpaşa: 3-1, THY-Nilüfer Bld- 3-1, Eczacıbaşı-Beşiktaş: 3-0.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Merkezefendi Basket'i 90-64 yenerek 6. galibiyetini aldı.İkinci yarıda Motley ve Wilbekin ile vitesi artıran sarı-lacivertliler, savunmasını da sıkılaştırınca rahat bir galibiyet alıp liderliğini sürdürdü. Kanarya'da Motley 16, Wilbekin ise 15 sayı üretti.Anadolu Efes-TOFAŞ: 85-75, Darüşşafaka- G.Saray Ekmas: 75-72, T.Telekom- Reeder Samsunspor: 89-69.Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftası ezeli rakiplerin derbisine sahne olacak.ile aynı puanlı 3. basamaktakiFlorya'daki karşılaşacak.İki ekip de bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. Aslan 2 galibiyet alırken, Kanarya 1 kez güldü, 1 maç beraberlikle bitti.NBA'de Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor. Houston Rockets, milli basketbolcunun yıldızlaştığı mücadelede New Orleans Pelicans'ı 104-101 mağlup etti ve üst üste 5. maçını kazandı. Rockets'ta genç pivotJalen Green 25 sayı, VanVleet 20 sayıyla oynadı. New Orleans'da, Brandon Ingram 31 sayı, 6 ribaund, 5 asistle mağlubiyeti önleyemedi.