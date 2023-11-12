Haber hattı

Eyüpspor, İzmir'deAltay'ı 7 bitirdi
Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor, deplasmanda Altay'ı 7-1 devirdi. İstanbul ekibi 3. dakikada Regattin ile perdeyi açarken, ev sahibi Deniz'le eşitliği buldu: 1-1. İki kez sahne alan Ampem skoru 3-1 yaptı. 51'de Regattin yine kaleciyi avlayınca durum 4-1'e geldi. 70'te Ahmed Kutucu, farkıiyice açarken 81'de yine Ampem sanheye çıktı: 6-1. Mustafa Pektemek tabelayı belirledi: 7-1. Arda Turan'ın ekibi30 puanla liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: Keçiören- Bodrum: 1-1, Tuzla-Giresun: 3-1, Şanlıurfa-Ümraniye: 0-1.
VakıfBank'tan 8'de 8
Namağlup lider VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü set vermeden 3-0 mağlup etti. 8'de 8yapan sarı-siyahlılar, tümkulvarlarda bu sezon oynadığı10 maçı da kazanmışoldu. Karşılaşmanın açılış setinde VakıfBank, 7 farklı oyuncusundan skor bulurken; setleri 25-19, 25-20 ve25-21 galip bitirdi. Ali Frantti 12 sayıyla Vakıf'ta en skorer ismi oldu. Diğer sonuçlar: F.Bahçe-Muratpaşa: 3-1, THY-Nilüfer Bld- 3-1, Eczacıbaşı-Beşiktaş: 3-0.
Kanarya'dan farklı tarife
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Merkezefendi Basket'i 90-64 yenerek 6. galibiyetini aldı. Başa baş geçen ilkyarı 33-33 sona erdi. İkinci yarıda Motley ve Wilbekin ile vitesi artıran sarı-lacivertliler, savunmasını da sıkılaştırınca rahat bir galibiyet alıp liderliğini sürdürdü. Kanarya'da Motley 16, Wilbekin ise 15 sayı üretti. Diğer sonuçlar şöyle: Anadolu Efes-TOFAŞ: 85-75, Darüşşafaka- G.Saray Ekmas: 75-72, T.Telekom- Reeder Samsunspor: 89-69.
Kadınlarda derbi günü
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftası ezeli rakiplerin derbisine sahne olacak. 24 puanla2'inci sıradayer alanFenerbahçePetrolofisi ile aynı puanlı 3. basamaktaki Galatasaray Petrolofisi, Florya'daki karşılaşacak. 14.00'te başlayacakmüsabakayı hakemErtuğrul Yolcu yönetecek. İki ekip de bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. Aslan 2 galibiyet alırken, Kanarya 1 kez güldü, 1 maç beraberlikle bitti.
Alperen Şengün yıldızlaştı
NBA'de Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor. Houston Rockets, milli basketbolcunun yıldızlaştığı mücadelede New Orleans Pelicans'ı 104-101 mağlup etti ve üst üste 5. maçını kazandı. Rockets'ta genç pivot Şengün; 24sayı, 4'ü hücum olmaküzere 8 ribaunt, 3 asist,2 top çalma ve 1 bloklagalibiyeti getirdi. Jalen Green 25 sayı, VanVleet 20 sayıyla oynadı. New Orleans'da, Brandon Ingram 31 sayı, 6 ribaund, 5 asistle mağlubiyeti önleyemedi.