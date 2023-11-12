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Giriş Tarihi: 12.11.2023

Programı yoğunlaştıran fikstürü yapanlardır!

MEHMET ÖZCAN
Programı yoğunlaştıran fikstürü yapanlardır!

Buruk: “Avrupa’daki çok önemli bir deplasmandan sonra pazar gününe koyulma şansı var. Pazar günü erken saatte oynayabilirdik.Yorgunluk oluyor...”

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, yenilgiyi kendi hatalarının getirdiğini söyledi. Çok fazla hücumcu ile oynayarak daha çok pozisyon aradıklarını ancak bunu başaramadıklarını da sözlerine ekleyen Buruk, şöyle devam etti: "Hatay taktik faulleri iyi yaptı, maçın hakemi de çok kart vermedi zaten. Kalitemizi gösteremedik. Çok fazla hücumcuyla oynayıp daha fazla pozisyon üretmeyi denedik ama bunu çok başaramadık. İkinci yarı başlangıcımız daha iyiydi ama genel olarak daha fazla üretebilirdik. Penaltı pozisyonları var. Aslında programları yoğunlaştıran, fikstürü belirleyenler. Avrupa'daki çok önemli bir deplasmandan sonra pazar gününe koyulma şansı var. Pazar günü erken saatte oynayabilirdik. Yoğun fikstür içerisindeyiz, bunu da kabul ediyoruz aslında. Futbolun içerisinde üç günde bir maç da var. Bir yorgunluk oluyor tabii."

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G.Saray'da ikinci sezonunu geçiren Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki 5. yenilgisini Hatayspor karşısında aldı.

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Programı yoğunlaştıran fikstürü yapanlardır!
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