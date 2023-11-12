Programı yoğunlaştıran fikstürü yapanlardır!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, yenilgiyi kendi hatalarının getirdiğini söyledi. Çok fazla hücumcu ile oynayarak daha çok pozisyon aradıklarını ancak bunu başaramadıklarını da sözlerine ekleyen Buruk, şöyle devam etti: "Kalitemizi gösteremedik. Çok fazla hücumcuyla oynayıp daha fazla pozisyon üretmeyi denedik ama bunu çok başaramadık. İkinci yarı başlangıcımız daha iyiydi ama genel olarak daha fazla üretebilirdik. Penaltı pozisyonları var. Aslında programları yoğunlaştıran, fikstürü belirleyenler. Avrupa'daki çok önemli bir deplasmandan sonra pazar gününe koyulma şansı var. Pazar günü erken saatte oynayabilirdik.G.Saray'da ikinci sezonunu geçiren Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki 5. yenilgisini Hatayspor karşısında aldı.