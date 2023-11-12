SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fred’den İsmail Kartal’a: Ağrılarım var, faydalı olamam

Ameliyat olan Becao ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlığı bulunan Djiku, King ve Mert Hakan takımdaki yerlerini alamayacak. Son iki maçı kaçıran Fred, takımla çalışmalara başladı. İsmail Kartal'la bir görüşme yaparak "Adana'da olmak istiyorum" dedi. Ancak Brezilyalı futbolcu dün yapılan son çalışmada kendini denese de ağrıları nüksedince "Faydalı olamam" görüşünü belirtti.