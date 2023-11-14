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Giriş Tarihi: 14.11.2023

İsmail Kartal risk almaktan kaçıyor

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
İsmail Kartal risk almaktan kaçıyor

SABAH Spor yazarları, geride kalan haftanın olaylarını ve milli arada takımların yapması gerekenleri değerlendirdi...

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan 1 puanı alıp lider oldu. İsmail Kartal, "Adana'da kim böyle oynamış" dedi. Kanarya, 1 puanı aldığı için mutlu mu olmalı gerçekten?

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe, Adana'da galibiyeti kaçırdı. Dzeko, inanılmaz pozisyonları harcadı. İsmail Kartal da Okan Buruk sendromu yaşıyor. Gövdeli oyuncuların formsuz olduğunu gördüğü halde oyundan erken alma konusunda adım atamıyor. Bir puanla gelen liderlik, keçiboynuzu tadında olur. Hem Kartal'ın hem de Buruk'un ortak sorunu, gövdeli oyuncularla ilgili özgür davranamamalarıdır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Konu Fenerbahçe olunca hep ters taraftan bakılıyor. İsmail hoca kaybedilen iki puana üzülürken, oynadıkları oyunu göz önüne getirmeye çalışıyor. Adana Demirspor'u yok ettiler sahada. Dzeko biraz dikkatli olsa farklı kazanacaklardı. Maçın kazanmaya yakın tarafı Fenerbahçe'ydi, bu hep göz ardı ediliyor. Galatasaraylılar neden Bayern yenilgilerine üzülmüyorlar; çünkü takımları kafa tuttu rakibe. Sekiz eksikle oynadı Fenerbahçe bu maçı. Türkiye'de başka hiçbir takım ilk on birinin yüzde 50'si yokken bu futbolu oynayamaz.



BÜLENT TİMURLENK: Kâğıt üzerinde 4 eksikli F.Bahçe'nin, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada Adana'dan 1 puanla dönmesi iyi sonuç gibi görünebilir. Berbat bir zemindeki futbol için eleştiri de bir yere kadar. F.Bahçe, ilk 45'te 3 puanı alacak pozisyonları yakaladı. Ertaç'ın çok da zorlanmadan yaptığı kurtarışları düşünürsek ikinci yarıda kaleye sadece tek isabetli şut atan F.Bahçe'de İsmail Kartal'ın değişiklik tercihleri masaya yatırılabilir. İrfan Can'ı, Zajc'ın yerine 8 numaraya çekmek, etkisiz Szymanski'yi oyundan alıp Batshuayi ile Dzeko'yu santrfor oynatmak ya da sol kanatta 20 metrekarelik alanda Tadic'in yerine Kent'e şans vermek çok insanın aklına gelmiştir. Kartal; dizilişi, planıyla risk almayan ve maalesef bu konuda da öz güven problemi olan bir teknik adam. Bardağın dolu tarafında liderlik koltuğu, boş tarafında iki zorlu rakipten alınan sadece 1 puan var.

OKAN BURUK YILDIZ BASKISINDAN KURTULMALI

Galatasaray, Hatayspor'a kaybetti. Okan Buruk çok eleştirildi. Sorun Buruk mu yoksa yeni transferler mi?

TÜZEMEN: Okan hoca, şapkasını önüne koyup kendisiyle ilgili analizleri yapmalıdır ve şampiyonluk yaşadığı dönemdeki fabrika ayarlarına geri dönmelidir. Çünkü bu sezon Zaha, Tete ve Ziyech gibi pahalı transferlerden istediğini alamadı ama kendisinde onları oynatma zorunluluğu olduğu gibi bir saplantıya kapıldı. Tete'yi bir kenara bırakıyorum, Zaha ve Ziyech ruhsuz oynuyorlar. Bireysel takılıp takım oyunundan uzak hareket ediyorlar. G.Saray'ın, Mertens'in yarattığı enerjiye ihtiyacı var. Okan hoca, adaleti dağıtan bir isimdir. Gövdeli transferler baskısından kurtulmalı ve şampiyon olmuş kadroyu ön plana almalıdır. Özellikle Kerem solda oynamalı, Mertens liderlik yapmalı, tercihini Tete ile Barış arasında kullanmalı. Zaha uğruna Kerem'in yerini bozmak, İcardi'nin pozisyon kısırlığı yaşamasına yol açtı. Okan hoca, kadro seçimlerinde dikkatli olmalı, Bayern ve Hatay maçlarındaki gibi hatalı hamleler yapmamalı.




BİLGİÇ: Takım kazandığında İcardi göklerde, yenilince Buruk sorumlu… Galatasaray artık gerçeğini kabul etmek zorunda, büyük paralar harcayarak yaptıkları transferler 'kurusıkı' çıktı. Sanchez dışında hiçbirinden fayda yok, Bu kadroyu İcardi'ye endeksli hale getirdiler. Oyuncular sakatlanıyor, yine de oynatmak zorundalar. Nasıl bir takım planlaması bu? Galatasaray medyası da sorumlu bu durumdan. Rize ve Kasımpaşa maçları kazanılmasına rağmen, form olarak çok gerideydi. "Ne oluyor?" diye soramadılar. Kaybettikleri Bayern maçlarıyla övünüyorlar. Buruk'un elinde olmayan bir şeyler var ortada.

TİMURLENK: Manchester United galibiyeti, kaybedilse de iki Bayern Münih maçındaki oyun planı, Okan Buruk'un artıları. Hatay maçında kötü zemin, takımın yorgun olması makul bahaneler. Ancak Buruk, geçen sezon 14 maçlık serinin sona erdiği Konya'da 9 maçtır kazanamayan rakibine elindeki bütün hücumcuları sahaya sürerek takımına yine panik futbol oynattı. Kanayan yara sol beke bir çare bulmalı. Şampiyonlukta büyük payı olan Kerem de kendisinden çok daha fazlasını üretmeyen Zaha'dan sol kanadı teslim almalı. Yoğun maç trafiğinde Ndombele, Kerem Demirbay ve Mertens ortalıkta yok. Ara bittiğinde yine yoğun bir fikstür ve kader maçları var.

RIZA ÇALIMBAY ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAMALI!

BEŞİKTAŞ, Rıza Çalımbay ile nefes aldı. Bu, küçük bir pansuman mı? Rıza hoca neler yapmalı?

LEVENT TÜZEMEN: Rıza Çalımbay'ın seçim öncesi göreve gelmesi, fedakârlık. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ın kazanması, hem camiaya hem oyunculara itici güç olur. Gelen yönetim mutlaka transfer yapacaktır. Müzmin sakat Ghezzal ile de zaman kaybedilmemelidir. Çürük elmaları ayıklamalı, kalan sağlarla yola devam etmeli. Rıza hocanın göreve devam etmesi Beşiktaş adına sağlıklı olur.




GÜRCAN BİLGİÇ: Rıza Çalımbay bu kadro ve seçim ortamında göreve gelerek kariyerini tehlikeye atmayı göze aldı. Gerçek bir Beşiktaşlı olduğunu gösterdi. Başakşehir galibiyetindeki rolü, sadece ilk on biri tahtaya yazmak. Takımla bir kere beraber oldu. Ancak oyuncu grubu güçlü bir reaksiyon gösterdi. Çalımbay beklentilerin düşük olmasından faydalanacaktır. Milli maç arasında yaraları sarmaya, oyuncu grubunu mental olarak yükseğe çekmeye çalışacaktır.

BÜLENT TİMURLENK: Seçim sonucu, Rıza hocanın da kaderini belirleyecek. Onunla devam etmek isteyen olduğu gibi Sergen Yalçın ile yola çıkmak isteyenler de var. Evinde oynayacağı F.Bahçe derbisinde alacağı sonuç, 17 yıl sonra döndüğü Beşiktaş'ta koltukta ne kadar oturacağını belirler.

VAR ODASINA ACILEN YABANCI HAKEM LAZIM

Zaynutdinov'un yüzü korku filmlerindeki bir sahneyi andırıyordu. Bu darbeye kart bile çıkmadı. Ne dersiniz?

TÜZEMEN: VAR'da görev yapanlar, resmen üç maymunu oynadı. MHK Başkanı, Ali Koç'un kendisine sarf ettiği "Karaktersiz ve omurgasız" sözüne rağmen sırf koltuk hırsı uğruna, göreve devam ediyor. Hakemler de bu davranıştan cesaret alıp kafalarına göre maç yönetmeye devam ediyor. Zaynutdinov'a yapılan hareketin kırmızı olması için oyuncunun ölmesi mi gerekiyordu?




BİLGİÇ: Hadi Zaynutdinov'unki bir ikili mücadele içindeydi. Barış Alper'in attığı dirsek, Belhanda ve Balotelli'nin darbeleri, Rodrigues'in Oosterwolde'ye yaptığı… Anlaşılan VAR hakemlerine denmiş ki; "Hiçbir şeye karışmayın"… Hakemler de "VAR beni uyarmadı ki" mazeretinin arkasındalar. Acilen VAR kadrosunun yabancı hakemlerden oluşturulması gerekiyor.

TİMURLENK: Pozisyonda Başakşehirli oyuncunun kasıtlı davrandığını söyleyemem ama yaralayıcı harekette ikinci sarının çıkmaması facia bir karar. VAR, bu pozisyonda direkt kırmızı olduğunu düşünmüyorsa devreye girmeyebilir. Peki ya yardımcı hakem o anda neyi izliyordu? Hatay maçında İcardi'nin, Adana maçında Mert Müldür'ün ayağına gelen darbeleri VAR odasında görmüyorlar. VAR odasının tüm teknolojik imkânlarıyla bu pozisyonları görememek taraftar baskısının olmadığı steril bir ortamda bu beceriksizliğe imza atmak akıllara ziyan bir durum.

SHELVEY'İN BENZERİ ÇOK ONUACHU İNANILMAZ

TRABZONSPORLU Onuachu'nun golü dillerde. Ç.Rize'de Shelvey de 60 metreden vurdu. Bu da müthiş bir goldü. Ne yorum yaparsınız?

LEVENT TÜZEMEN: Shelvey'in 60 metreden attığı gol, tamamen kaleci hatası. Bu golleri Türkiye'de çok fazla gördük. Ancak Onuachu'nun golü, sahalarda kolay kolay izlenmez. Onuachu, İbrahimovicvari golüyle Konyaspor defansını resmen iptal etti, çaresiz bıraktı. Üstelik 2.01 metrelik bir oyuncunun bu vuruşu yapmasından öte düşünmesi bile kaliteli bir golcü olduğunu kanıtlıyor.




GÜRCAN BİLGİÇ: Bunlara bir de Güven Yalçın'ın füzesini eklemek gerekiyor. Ne hafta ama! Onuachu'nun attığı golün estetiği, zorluğu ve değeri diğerlerinden öne çıkarıyor. Çekişmesi yüksek bir ligde böylesine akıllı ve maharetli golleri görmek çok güzel. Kalan maçlardaki beklentileri de yükseltiyor.

BÜLENT TİMURLENK: Onuachu cüssesinde bir santrforun böylesine zor ve estetik harikası bir vuruşu, elbette ki çok da iyi futbol izlemediğimiz hafta sonunun yüz güldüren anıydı. Onun golünde Zlatan'ı hatırladıysak Shelvey'in golünde de David Beckham akıllara gelmiştir.

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İsmail Kartal risk almaktan kaçıyor
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