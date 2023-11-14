İsmail Kartal risk almaktan kaçıyor

SABAH Spor yazarları, geride kalan haftanın olaylarını ve milli arada takımların yapması gerekenleri değerlendirdi...
Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan 1puanı alıp lider oldu. İsmail Kartal, "Adana'dakim böyle oynamış" dedi. Kanarya, 1puanı aldığı için mutlu mu olmalı gerçekten?
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe, Adana'dagalibiyeti kaçırdı. Dzeko, inanılmaz pozisyonlarıharcadı. İsmail Kartal da Okan Buruksendromu yaşıyor. Gövdeli oyuncularınformsuz olduğunu gördüğü halde oyundanerken alma konusunda adım atamıyor.Bir puanla gelen liderlik, keçiboynuzutadında olur. Hem Kartal'ınhem de Buruk'un ortak sorunu,gövdeli oyuncularla ilgiliözgür davranamamalarıdır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Konu Fenerbahçeolunca hep ters taraftan bakılıyor.İsmail hoca kaybedilen iki puanaüzülürken, oynadıkları oyunu göz önünegetirmeye çalışıyor. Adana Demirspor'uyok ettiler sahada. Dzeko biraz dikkatli olsafarklı kazanacaklardı. Maçın kazanmayayakın tarafı Fenerbahçe'ydi, bu hep göz ardıediliyor. Galatasaraylılar neden Bayernyenilgilerine üzülmüyorlar; çünkü takımlarıkafa tuttu rakibe. Sekiz eksikle oynadı Fenerbahçebu maçı. Türkiye'de başka hiçbirtakım ilk on birinin yüzde 50'si yokken bufutbolu oynayamaz.
BÜLENT TİMURLENK: Kâğıt üzerinde 4eksikli F.Bahçe'nin, Galatasaray'ın mağlup olduğuhaftada Adana'dan 1 puanla dönmesiiyi sonuç gibi görünebilir. Berbat bir zemindekifutbol için eleştiri de bir yere kadar.F.Bahçe, ilk 45'te 3 puanı alacakpozisyonları yakaladı. Ertaç'ın çokda zorlanmadan yaptığı kurtarışlarıdüşünürsek ikinci yarıda kaleyesadece tek isabetli şut atanF.Bahçe'de İsmail Kartal'ındeğişiklik tercihlerimasaya yatırılabilir.İrfan Can'ı, Zajc'ın yerine8 numaraya çekmek,etkisiz Szymanski'yioyundan alıp Batshuayiile Dzeko'yu santrforoynatmak ya da sol kanatta 20metrekarelik alanda Tadic'in yerineKent'e şans vermek çok insanınaklına gelmiştir. Kartal; dizilişi,planıyla risk almayan ve maalesef bukonuda da öz güven problemi olan birteknik adam. Bardağın dolu tarafında liderlikkoltuğu, boş tarafında iki zorlurakipten alınan sadece 1 puan var.
OKAN BURUK YILDIZ BASKISINDAN KURTULMALI
Galatasaray, Hatayspor'a kaybetti.Okan Buruk çok eleştirildi. Sorun Burukmu yoksa yeni transferler mi?
TÜZEMEN: Okan hoca, şapkasını önünekoyup kendisiyle ilgili analizleri yapmalıdırve şampiyonluk yaşadığı dönemdeki fabrikaayarlarına geri dönmelidir. Çünkübu sezon Zaha, Tete ve Ziyechgibi pahalı transferlerdenistediğini alamadı ama kendisindeonları oynatma zorunluluğuolduğu gibi birsaplantıya kapıldı. Tete'yibir kenara bırakıyorum, Zahave Ziyech ruhsuz oynuyorlar.Bireysel takılıp takım oyunundanuzak hareket ediyorlar.G.Saray'ın, Mertens'in yarattığıenerjiye ihtiyacı var. Okan hoca, adaleti dağıtanbir isimdir. Gövdeli transferler baskısındankurtulmalı ve şampiyon olmuş kadroyuön plana almalıdır. Özellikle Kerem soldaoynamalı, Mertens liderlik yapmalı, tercihiniTete ile Barış arasında kullanmalı. Zahauğruna Kerem'in yerini bozmak, İcardi'ninpozisyon kısırlığı yaşamasınayol açtı. Okan hoca, kadro seçimlerindedikkatli olmalı, Bayernve Hatay maçlarındaki gibi hatalıhamleler yapmamalı.
BİLGİÇ: Takım kazandığındaİcardi göklerde, yenilince Buruk sorumlu…Galatasaray artık gerçeğini kabuletmek zorunda, büyük paralar harcayarakyaptıkları transferler 'kurusıkı' çıktı. Sanchezdışında hiçbirinden fayda yok, Bu kadroyuİcardi'ye endeksli hale getirdiler. Oyuncularsakatlanıyor, yine de oynatmak zorundalar.Nasıl bir takım planlaması bu? Galatasaraymedyası da sorumlu bu durumdan. Rizeve Kasımpaşa maçları kazanılmasına rağmen,form olarak çok gerideydi. "Ne oluyor?"diye soramadılar. KaybettikleriBayern maçlarıyla övünüyorlar.Buruk'un elinde olmayanbir şeyler var ortada.
TİMURLENK: ManchesterUnited galibiyeti, kaybedilsede iki Bayern Münih maçındakioyun planı, Okan Buruk'un artıları.Hatay maçında kötü zemin, takımınyorgun olması makul bahaneler. AncakBuruk, geçen sezon 14 maçlık serinin sonaerdiği Konya'da 9 maçtır kazanamayanrakibine elindeki bütün hücumcularısahaya sürerektakımına yine panik futboloynattı. Kanayan yarasol beke bir çare bulmalı.Şampiyonlukta büyükpayı olan Keremde kendisinden çokdaha fazlasını üretmeyenZaha'dan solkanadı teslim almalı.Yoğun maç trafiğindeNdombele,Kerem Demirbayve Mertens ortalıktayok. Ara bittiğindeyine yoğun bir fikstür ve kadermaçları var.
RIZA ÇALIMBAY ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAMALI!
BEŞİKTAŞ, Rıza Çalımbay ile nefes aldı. Bu,küçük bir pansuman mı? Rıza hoca neler yapmalı?
LEVENT TÜZEMEN: Rıza Çalımbay'ınseçim öncesi göreve gelmesi, fedakârlık.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiğihaftada Beşiktaş'ın kazanması, hemcamiaya hem oyunculara itici güç olur.Gelen yönetim mutlaka transfer yapacaktır.Müzmin sakat Ghezzal ile de zaman kaybedilmemelidir.Çürük elmaları ayıklamalı, kalansağlarla yola devam etmeli. Rıza hocanın görevedevam etmesi Beşiktaş adına sağlıklı olur.
GÜRCAN BİLGİÇ: Rıza Çalımbay bukadro ve seçim ortamında göreve gelerekkariyerini tehlikeye atmayı gözealdı. Gerçek bir Beşiktaşlı olduğunugösterdi. Başakşehir galibiyetindekirolü, sadece ilk on biri tahtaya yazmak.Takımla bir kere beraber oldu.Ancak oyuncugrubu güçlü birreaksiyon gösterdi.Çalımbay beklentilerindüşükolmasından faydalanacaktır.Millimaç arasındayaraları sarmaya,oyuncu grubunumental olarakyükseğe çekmeyeçalışacaktır.
BÜLENT TİMURLENK: Seçim sonucu, Rıza hocanın da kaderini belirleyecek. Onunla devam etmek isteyen olduğu gibi Sergen Yalçın ile yola çıkmak isteyenler de var. Evinde oynayacağı F.Bahçe derbisinde alacağı sonuç, 17 yıl sonra döndüğü Beşiktaş'ta koltukta ne kadar oturacağını belirler.
VAR ODASINA ACILEN YABANCI HAKEM LAZIM
Zaynutdinov'un yüzü korkufilmlerindeki bir sahneyi andırıyordu.Bu darbeye kart bile çıkmadı.Ne dersiniz?
TÜZEMEN: VAR'da görev yapanlar,resmen üç maymunuoynadı. MHK Başkanı, AliKoç'un kendisine sarf ettiği"Karaktersiz ve omurgasız"sözüne rağmen sırf koltukhırsı uğruna, görevedevam ediyor. Hakemlerde bu davranıştan cesaretalıp kafalarına göremaç yönetmeye devam ediyor.Zaynutdinov'a yapılanhareketin kırmızı olmasıiçin oyuncunun ölmesimi gerekiyordu?
BİLGİÇ: Hadi Zaynutdinov'unkibir ikili mücadele içindeydi.Barış Alper'in attığı dirsek, Belhandave Balotelli'nin darbeleri, Rodrigues'inOosterwolde'ye yaptığı… AnlaşılanVAR hakemlerine denmiş ki; "Hiçbirşeyekarışmayın"…Hakemlerde"VAR beniuyarmadıki" mazeretininarkasındalar.Acilen VAR kadrosunun yabancı hakemlerdenoluşturulması gerekiyor.
TİMURLENK: Pozisyonda Başakşehirlioyuncunun kasıtlı davrandığını söyleyememama yaralayıcı harekette ikincisarının çıkmaması facia bir karar.VAR, bu pozisyonda direkt kırmızı olduğunudüşünmüyorsa devreye girmeyebilir.Peki ya yardımcı hakem o andaneyi izliyordu? Hatay maçında İcardi'nin,Adana maçında Mert Müldür'ünayağına gelen darbeleriVAR odasında görmüyorlar.VAR odasının tümteknolojik imkânlarıyla bupozisyonları görememek taraftarbaskısının olmadığısteril bir ortamda bu beceriksizliğeimza atmak akıllaraziyan bir durum.
SHELVEY'İN BENZERİ ÇOK ONUACHU İNANILMAZ
TRABZONSPORLU Onuachu'nun golü dillerde.Ç.Rize'de Shelvey de 60 metreden vurdu. Bu damüthiş bir goldü. Ne yorum yaparsınız?
LEVENT TÜZEMEN: Shelvey'in 60 metredenattığı gol, tamamen kaleci hatası. Bu golleriTürkiye'de çok fazla gördük. Ancak Onuachu'nungolü, sahalarda kolay kolay izlenmez. Onuachu,İbrahimovicvari golüyle Konyaspor defansını resmeniptal etti, çaresiz bıraktı.Üstelik 2.01 metrelik bir oyuncununbu vuruşu yapmasından ötedüşünmesi bile kaliteli bir golcüolduğunu kanıtlıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Bunlara birde Güven Yalçın'ın füzesini eklemekgerekiyor. Ne hafta ama!Onuachu'nun attığı golün estetiği,zorluğu ve değeri diğerlerindenöne çıkarıyor. Çekişmesiyüksek bir ligde böylesine akıllıve maharetli golleri görmek çokgüzel. Kalan maçlardaki beklentileride yükseltiyor.
BÜLENT TİMURLENK: Onuachucüssesinde bir santrforun böylesinezor ve estetik harikası bir vuruşu,elbette ki çok da iyi futbol izlemediğimizhafta sonunun yüz güldürenanıydı. Onun golünde Zlatan'ı hatırladıysakShelvey'in golünde de DavidBeckham akıllara gelmiştir.