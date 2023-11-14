İsmail Kartal risk almaktan kaçıyor

OKAN BURUK YILDIZ BASKISINDAN KURTULMALI

RIZA ÇALIMBAY ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAMALI!

VAR ODASINA ACILEN YABANCI HAKEM LAZIM

SHELVEY'İN BENZERİ ÇOK ONUACHU İNANILMAZ

F.Bahçe, Adana'dagalibiyeti kaçırdı. Dzeko, inanılmaz pozisyonlarıharcadı.Gövdeli oyuncularınformsuz olduğunu gördüğü halde oyundanerken alma konusunda adım atamıyor.Konu Fenerbahçeolunca hep ters taraftan bakılıyor.İsmail hoca kaybedilen iki puanaüzülürken, oynadıkları oyunu göz önünegetirmeye çalışıyor.Maçın kazanmayayakın tarafı Fenerbahçe'ydi, bu hep göz ardıediliyor.Sekiz eksikle oynadı Fenerbahçebu maçı.Kâğıt üzerinde 4eksikli F.Bahçe'nin, Galatasaray'ın mağlup olduğuhaftada Adana'dan 1 puanla dönmesiiyi sonuç gibi görünebilir. Berbat bir zemindekifutbol için eleştiri de bir yere kadar.F.Bahçe, ilk 45'te 3 puanı alacakpozisyonları yakaladı.İrfan Can'ı, Zajc'ın yerine8 numaraya çekmek,etkisiz Szymanski'yioyundan alıp Batshuayiile Dzeko'yu santrforoynatmak ya da sol kanatta 20metrekarelik alanda Tadic'in yerineKent'e şans vermek çok insanınaklına gelmiştir. Kartal; dizilişi,planıyla risk almayan ve maalesef bukonuda da öz güven problemi olan birteknik adam. Bardağın dolu tarafında liderlikkoltuğu, boş tarafında iki zorlurakipten alınan sadece 1 puan var.Okan hoca, şapkasını önünekoyup kendisiyle ilgili analizleri yapmalıdırve şampiyonluk yaşadığı dönemdeki fabrikaayarlarına geri dönmelidir.Tete'yibir kenara bırakıyorum, Zahave Ziyech ruhsuz oynuyorlar.Bireysel takılıp takım oyunundanuzak hareket ediyorlar.G.Saray'ın, Mertens'in yarattığıenerjiye ihtiyacı var.Özellikle Kerem soldaoynamalı, Mertens liderlik yapmalı, tercihiniTete ile Barış arasında kullanmalı.Okan hoca, kadro seçimlerindedikkatli olmalı, Bayernve Hatay maçlarındaki gibi hatalıhamleler yapmamalı.Takım kazandığındaİcardi göklerde, yenilince Buruk sorumlu…Galatasaray artık gerçeğini kabuletmek zorunda, büyük paralar harcayarakyaptıkları transferlerçıktı. Sanchezdışında hiçbirinden fayda yok,Oyuncularsakatlanıyor, yine de oynatmak zorundalar.Nasıl bir takım planlaması bu? Galatasaraymedyası da sorumlu bu durumdan. Rizeve Kasımpaşa maçları kazanılmasına rağmen,form olarak çok gerideydi. "Ne oluyor?"diye soramadılar.ManchesterUnited galibiyeti, kaybedilsede iki Bayern Münih maçındakioyun planı, Okan Buruk'un artıları.Hatay maçında kötü zemin, takımınyorgun olması makul bahaneler.Kanayan yarasol beke bir çare bulmalı.Şampiyonlukta büyükpayı olan Keremde kendisinden çokdaha fazlasını üretmeyenZaha'dan solkanadı teslim almalı.Rıza Çalımbay'ınseçim öncesi göreve gelmesi, fedakârlık.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiğihaftada Beşiktaş'ın kazanması, hemcamiaya hem oyunculara itici güç olur.Gelen yönetim mutlaka transfer yapacaktır.Müzmin sakat Ghezzal ile de zaman kaybedilmemelidir.Çürük elmaları ayıklamalı, kalansağlarla yola devam etmeli. Rıza hocanın görevedevam etmesi Beşiktaş adına sağlıklı olur.: Rıza Çalımbay bukadro ve seçim ortamında göreve gelerekkariyerini tehlikeye atmayı gözealdı. Gerçek bir Beşiktaşlı olduğunugösterdi. Başakşehir galibiyetindekirolü, sadece ilk on biri tahtaya yazmak.Takımla bir kere beraber oldu.Ancak oyuncugrubu güçlü birreaksiyon gösterdi.Çalımbay beklentilerindüşükolmasından faydalanacaktır.Millimaç arasındayaraları sarmaya,oyuncu grubunumental olarakyükseğe çekmeyeçalışacaktır.Seçim sonucu, Rıza hocanın da kaderini belirleyecek. Onunla devam etmek isteyen olduğu gibi Sergen Yalçın ile yola çıkmak isteyenler de var. Evinde oynayacağı F.Bahçe derbisinde alacağı sonuç, 17 yıl sonra döndüğü Beşiktaş'ta koltukta ne kadar oturacağını belirler.VAR'da görev yapanlar,resmen üç maymunuoynadı. MHK Başkanı, AliKoç'un kendisine sarf ettiği"Karaktersiz ve omurgasız"sözüne rağmen sırf koltukhırsı uğruna, görevedevam ediyor.Zaynutdinov'a yapılanhareketin kırmızı olmasıiçin oyuncunun ölmesimi gerekiyordu?Hadi Zaynutdinov'unkibir ikili mücadele içindeydi.Barış Alper'in attığı dirsek,Oosterwolde'ye yaptığı… AnlaşılanVAR hakemlerine denmiş ki; "Hakemlerde"VAR beniuyarmadıki" mazeretininarkasındalar.Acilen VAR kadrosunun yabancı hakemlerdenoluşturulması gerekiyor.Pozisyonda Başakşehirlioyuncunun kasıtlı davrandığını söyleyememama yaralayıcı harekette ikincisarının çıkmaması facia bir karar.VAR, bu pozisyonda direkt kırmızı olduğunudüşünmüyorsa devreye girmeyebilir.Hatay maçında İcardi'nin,Adana maçında Mert Müldür'ünayağına gelen darbeleriVAR odasında görmüyorlar.VAR odasının tümteknolojik imkânlarıyla bupozisyonları görememek taraftarbaskısının olmadığısteril bir ortamda bu beceriksizliğeimza atmak akıllaraziyan bir durum.Shelvey'in 60 metredenattığı gol, tamamen kaleci hatası. Bu golleriTürkiye'de çok fazla gördük. Ancak Onuachu'nungolü, sahalarda kolay kolay izlenmez. Onuachu,İbrahimovicvari golüyle Konyaspor defansını resmeniptal etti, çaresiz bıraktı.Üstelik 2.01 metrelik bir oyuncununbu vuruşu yapmasından ötedüşünmesi bile kaliteli bir golcüolduğunu kanıtlıyor.Bunlara birde Güven Yalçın'ın füzesini eklemekgerekiyor. Ne hafta ama!Onuachu'nun attığı golün estetiği,zorluğu ve değeri diğerlerindenöne çıkarıyor. Çekişmesiyüksek bir ligde böylesine akıllıve maharetli golleri görmek çokgüzel. Kalan maçlardaki beklentileride yükseltiyor.Onuachucüssesinde bir santrforun böylesinezor ve estetik harikası bir vuruşu,elbette ki çok da iyi futbol izlemediğimizhafta sonunun yüz güldürenanıydı. Onun golünde Zlatan'ı hatırladıysakShelvey'in golünde de DavidBeckham akıllara gelmiştir.