Oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo’dan duygusal sözler

'KATLANDIĞIMIZ ACILAR HERKESE UYARI OLSUN'

Trafik kazasında oğlunu ve kayınpederini kaybeden Naldo Pereria, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Naldo Pereria açıklamasında, "Kayınpederime ve bu trajik kazada Davi'yle ilgilenen herkese teşekkür ederim. Ama bu konuda sessiz kalamam, oğlum ve kayınpederim, saat 11.00'de kimliği belirlenemeyen bir kişinin çok hızlı gitmemesi gereken bir yerde aşırı hız yapması sonucu hayatını kaybetti. Eve gidiyorlardı. Ailemin ve benim katlandığımız acılar herkese bir uyarı olsun. Trafik kurallarına saygı gösterin, emniyet kemerinizi takın, kendi hayatlarınızın ve başkalarının hayatlarının sorumluluğunu alın. Antalya'da kazalar sık yaşanıyor ama bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu kazalar hayallerin yok olmasına, ailelerin yok olmasına ve yaşatmamız gereken çocukların hayatlarının sona ermesine neden oluyor. İnsanlar araç kullanırken daha sorumlu olsalardı tüm bu üzüntülerden kaçınılabilirdi" dedi.