SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı’dan oyuncularına: Doğruları yapalım fırsatlar gelecek

Tecrübeli çalıştırıcı göreve geldiğinde 12 puan fark olan F.Bahçe ile fark 9'a inerken, yine G.Saray ile 10 olan puan farkı da 9'a düştü. Abdullah Avcı, oyuncularını "Daha birçok fırsat gelecek ama biz yeter ki doğruları yapmaya devam edelim. Biz kazandıkça daha da yukarıya çıkacağız" sözleriyle motive etti.