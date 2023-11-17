Golden Boy ödülünün sahibi Jude Bellingham oldu! Arda Güler de listedeydi...

İtalya basınından Tuttosport'un 2003 yılından beri düzenlediği ve Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Golden Boy'da 2023 ödülü sahibini buldu. Milli futbolcu Arda Güler'in de adaylar arasında yer aldığı Golden Boy 2023 ödülünün sahibi Jude Bellingham oldu. 20 yaşındaki futbolcu, 50 gazeteciden oluşan jüriden 500 puan üzerinden 485 puan aldı. Bellingham, bu ödülü kazanan ilk Real Madrid futbolcusu olmayı da başardı. Öte yandan Golden Player ödülünü Norveçli forvet Erling Haaland, The Youngest ödülünü ise 16 yaşındaki İspanyol oyuncu Lamine Yamal kazandı.