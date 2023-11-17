Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakeme kafa atan futbolcuya 6 ay hapis cezası
Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:14

Hakeme kafa atan futbolcuya 6 ay hapis cezası

İHA
Hakeme kafa atan futbolcuya 6 ay hapis cezası

Zonguldak’ta hakeme kafa atan Devrek AKD takımının futbolcusu Serkan Albayrak’a 6 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde geçtiğimiz yıl Devrek AKD - Sakarya A.Ş. arasında oynanan futbol müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrasında maçın hakemi İsmail İnam'a kafa atan Devrek AKD takımı oyuncusu Serkan Albayrak'ın cezası belli oldu. Bir yıl süren dava sonucunda mahkeme Devrek AKD takımı oyuncusu Serkan Albayrak'ı haksız görerek 6 ay hapis cezası verdi.

Alınan karar şu şekilde açıklandı:

"27 Şubat günü 14:00'da Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde Devrek AKD - Sakarya A.Ş. arasında oynanan futbol müsabakasında Türkiye Futbol Federasyonu İl Hakem Kurulu tarafından hakem olarak atanan İsmail İnam'a Devrek AKD oyuncusu Serkan Albayrak gördüğü kırmızı kart sonrası kafa atmıştı ve müsabaka yarıda kalmıştı, müsabakanın hakemi İsmail İNAM olayın ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden darp raporu alarak Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olmuştu. Futbol hakemi yaklaşık 1 buçuk sene süren davada, bütün davalara katılarak davanın sonuçlanmasını bekledi ve sonunda karara bağlandı. Serkan Albayrak hakkında müsabakada görevli olan Futbol Hakemi İsmail İnam'a kafa atma ve yaralama iddiasıyla açılan davada yargılanması sonucunda her iki tarafında tanık olarak gösterildiği şahıslar dinlendi. Sanığın atılı suçu işlediği sonuç ve kanaatine varılmakla, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer göz önünde bulundurularak sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 265/1 maddesi gereğince takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH Spor'a konuştu! "Almanya'dan dünyaya gücümüzü göstereceğiz"
Babaları mirastan çıkardı mahkeme kararı iptal etti
Kıtır kıtır keserler
Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
‘Rüşvetin belgesi olmaz ama tanığı olur’
Bir zamanların en ünlü modeliydi! Görenler tanıyamıyor: "Kendime yaptığım en büyük kötülük..."
Fransız Le Monde'dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: "Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz" uyarısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakeme kafa atan futbolcuya 6 ay hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA