Milli takım’a İGA desteği

A Milli Futbol Takımı ve A Milli Kadın Takımı'nın resmi sponsorları arasına katıldı. İmza törenineİGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen ve İGA İstanbul Havalimanı Genel Havacılık VIP ve Protokol Operasyonları Direktörü Abdulkadir Özkök katıldıMilli Takımımız, yarın Almanya ile oynayacağı özel maç için Berlin'e gitti.geçirdiği üst yolunum enfeksiyonu ve hamile eşinin doğumunun yaklaşması nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yeni teknik heyetin idman metotlarını deneyimlemesi için kadroya davet edilende yapılan planlama kapsamında Almanya'ya götürülmedi.