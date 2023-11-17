Milli takım’a İGA desteği

İGA PASS, A Milli Futbol Takımı ve A Milli Kadın Takımı'nın resmi sponsorları arasına katıldı. İmza törenine TFF Başkanı MehmetBüyükekşi, Milli TakımlarSorumlusu Hamit Altıntop, İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen ve İGA İstanbul Havalimanı Genel Havacılık VIP ve Protokol Operasyonları Direktörü Abdulkadir Özkök katıldı
HAKAN VE CENGIZ KADRODAN ÇIKARILDI A Milli Takımımız, yarın Almanya ile oynayacağı özel maç için Berlin'e gitti. Hakan Çalhanoğlu, geçirdiği üst yolunum enfeksiyonu ve hamile eşinin doğumunun yaklaşması nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yeni teknik heyetin idman metotlarını deneyimlemesi için kadroya davet edilen CengizÜnder de yapılan planlama kapsamında Almanya'ya götürülmedi.