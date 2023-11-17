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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Milli takım’a İGA desteği

Milli takım’a İGA desteği
İGA PASS, A Milli Futbol Takımı ve A Milli Kadın Takımı'nın resmi sponsorları arasına katıldı. İmza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen ve İGA İstanbul Havalimanı Genel Havacılık VIP ve Protokol Operasyonları Direktörü Abdulkadir Özkök katıldı

HAKAN VE CENGIZ KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takımımız, yarın Almanya ile oynayacağı özel maç için Berlin'e gitti. Hakan Çalhanoğlu, geçirdiği üst yolunum enfeksiyonu ve hamile eşinin doğumunun yaklaşması nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yeni teknik heyetin idman metotlarını deneyimlemesi için kadroya davet edilen Cengiz Ünder de yapılan planlama kapsamında Almanya'ya götürülmedi.

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Milli takım’a İGA desteği
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