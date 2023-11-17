Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder, Fransa'da da eleştirildi
Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:26

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder, Fransa'da da eleştirildi

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder, Fransa’da da eleştirildi

Sezon başında büyük beklentilerle Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder için bir eleştiri de Fransa'dan geldi.

Fenerbahçe'ye sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Antalyaspor maçında sakatlanmasının ardından iyileşmesine rağmen henüz toparlanamayan milli oyuncuyu sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada eleştirmişti. Cengiz'e bir eleştiri de Fransa'dan geldi.

Fransız basınında, "Sakatlıkları nedeniyle zayıflayan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüşü pek de planladığı gibi gitmiyor" başlığı ile verilen haberde; Cengiz'in Fenerbahçe'ye şu ana kadar fayda sağlayamadığını vurgulandı. Fenerbahçe'de şu ana kadar 8 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, 1 asist yaptı. (Akşam)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'li yayın kuruluşundan büyük skandal! Emine Kavasoğlu, Gazze sınırındaki 40 günü anlattı
Son dakika haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH Spor'a konuştu! "Almanya'dan dünyaya gücümüzü göstereceğiz"
Kıtır kıtır keserler
Babaları mirastan çıkardı mahkeme kararı iptal etti
‘Rüşvetin belgesi olmaz ama tanığı olur’
Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
Bir zamanların en ünlü modeliydi! Görenler tanıyamıyor: "Kendime yaptığım en büyük kötülük..."
Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çekebiliriz
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder, Fransa'da da eleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA