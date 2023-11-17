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Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:13

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu ve Angelino yolcu

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu ve Angelino yolcu

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Halil Dervişoğlu ve Angelino'nun takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi.

Sezon başında Beşiktaş'la girilen transfer yarışı sonrası Galatasaray'ın renklerine bağladığı Halil Dervişoğlu, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 96 dakika görev yapan Halil'in Icardi ve Bakambu ile girdiği forma yarışında daha fazla süre alması mümkün görünmüyor. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında genç forveti kiralık gönderme formülü üzerinde duruyor.

ANGELINO DEVAM ETMEK İSTİYOR
Zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye yedek bekletilmesi düşünülen Angelino, tercihini yaptı. 3 maça daha çıkarsa bonservisine zorunlu olarak 6 milyon Euro ödenecek olan İspanyol sol bek, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Her ne kadar Sarı-Kırmızılılar bu bölgeye yeni takviye arayışına girişse de Okan Buruk'un Manchester United, Kopenhag ve Fenerbahçe gibi zorlu maçları düşünerek Angelino'ya şans vermeyi planladığı öğrenildi.

3 MAÇ SONRA OPSİYON DEVREDE
Galatasaray yönetimi, opsiyonu kaldırmak için Leipzig'le masaya oturacak. 26 yaşındaki oyuncunun şimdi satın alınıp sezon sonunda satılma ihtimali de masadaki seçenekler arasında. Galatasaray'ın Alman kulübüyle yapılan kontrata göre şartı bağlı 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Oyuncunun 3 maç oynaması ile opsiyon devreye girecek. (Fanatik)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Halil Dervişoğlu ve Angelino yolcu
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