Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'nın 'tekrar' planı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 09:22

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'nın 'tekrar' planı

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı’nın ’tekrar’ planı

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, savunma ve hücum üzerinde duracak. Oyun planını saha içinde refleks haline getirmeyi isteyen Avcı, antrenmanlarda yaptıracağı tekrarlarla hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Trabzonspor, Sivas maçının hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu süreçte çalışmalarını sürdürürken ligin ilk yarısında kalan 7 maça göre hazırlıklarını yaptı.

Dünkü idmanla birlikte takım savunması ve hücum üzerine daha fazla yoğunlaşan 60 yaşındaki deneyimli hoca, oyun planını saha içerisinde refleks halinde getirmek istiyor. İdmanları buna göre planlayan Avcı, yapılacak tekrarlarla hem takımın eksiklerini gidermeyi hem de gelecek haftalardaki rakiplere göre strateji belirlemeyi hedefliyor.

ORSIC, TRABZON'A GELİYOR
Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mislav Orsic, sezon başındaki kamp çalışmaları sırasında çapraz bağların kopması nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Uzun süredir ülkesinde tedavisi devam eden Hırvat oyuncu, ay sonuna doğru Trabzon'a gelecek. Burada kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilecek olan Orsic, daha sonra ülkesine dönerek tedavi ve çalışmalarına devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: "Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz" uyarısı
Fransız Le Monde'dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı
İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla...
Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi gözaltına alındı! Anne o anları anlattı: Onu kollarımın arasından kopardılar...
HDP'li Sezai Temelli’den Meclis’te provokasyon: TSK'ya alçak iftira
Katil devlet İsrail’e Gazze soykırımın bedeli ne olacak? Netanyahu savaş suçlusu ilan edilecek mi?
Bir zamanların en ünlü modeliydi! Görenler tanıyamıyor: "Kendime yaptığım en büyük kötülük..."
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'nın 'tekrar' planı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA