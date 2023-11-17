SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı’nın ’tekrar’ planı

Trabzonspor, Sivas maçının hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu süreçte çalışmalarını sürdürürken ligin ilk yarısında kalan 7 maça göre hazırlıklarını yaptı.

Dünkü idmanla birlikte takım savunması ve hücum üzerine daha fazla yoğunlaşan 60 yaşındaki deneyimli hoca, oyun planını saha içerisinde refleks halinde getirmek istiyor. İdmanları buna göre planlayan Avcı, yapılacak tekrarlarla hem takımın eksiklerini gidermeyi hem de gelecek haftalardaki rakiplere göre strateji belirlemeyi hedefliyor.