Milyonlarca Türk gurur duyacak

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella,Çok fazla Türk vatandaşının yaşadığı bir kentte maçı oynayacaklarını da belirten İtalyan çalıştırıcı şöyle devam etti: "Şampiyonaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz.Sakatlarımız vardı, ayrılanlar oldu. Doğru bir karışımla 11'imizi de belirleyeceğiz."Arda Güler'i de umarım takımda görürüz. Kendisi de bu durumdan mutsuz. Dünyanın en iyi kulübüne gidiyorsunuz ama bu talihsiz olayı yaşıyorsunuz. Neler hissettiğini biliyorum.Ay-Yıldızlılar ile Almanya 27. mücadelede karşı karşıya geliyor. 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya ve 5 defa da iki ülkenin birleşmesinin ardından rakip olduğumuz Panzerler'e karşı 6 galibiyet ve 15 yenilgi elde edip 5 beraberlikle sahadan ayrıldık.bugün Almanya ile hazırlık maçı oynarken grubumuzda da taşların yerine oturacağı haftanın maçları olacak. Takipçimiz Ermenistan ile Galler karşı karşıya gelirken Letonya da Hırvatistan'ı ağırlayacak. Bugünkü maçların durumuna göre liderliği son haftaki Galler maçı öncesinde garantileme ihtimalimiz de bulunuyor.ÜMİTMilli Takımımız, hazırlık maçında Slovenya 1-1 berabere kaldı. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın 66. dakikasında yediği golle geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 81. dakikada Metehan ile karşılık verdi. Son dakikalardaki yoğun baskıdan gol çıkmayınca eşitlik bozulmadı. Ümitler, 21 Kasım Salı günü UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Norveç ile oynayacak.Milli Takım, tarihindeki 621. maça Almanya deplasmanında çıkıyor. 100 yılı deviren Milliler, 241 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi aldı. 74 bin 649 kişilik Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Türk taraftarların da çok büyük ilgisi var.Statta yaklaşık 40 bin Türk taraftar olacak.