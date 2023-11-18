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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Milyonlarca Türk gurur duyacak

Milyonlarca Türk gurur duyacak

Almanya’ya, milyonlarca Türk'ün olduğu yere gelip, onların bizi sevgiyle kucakladığını görmek mutluluk verici. İyi bir oyunla onları mutlu etmek, gururlandırmak istiyoruz. Sakatlar, ayrılanlar var doğru bir karışımla ilk 11’imizi belirleyeceğiz.”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya maçında EURO 2024 provalarından birini oynayacaklarını söyledi. Çok fazla Türk vatandaşının yaşadığı bir kentte maçı oynayacaklarını da belirten İtalyan çalıştırıcı şöyle devam etti: "Şampiyonaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Milyonlarca Türk'ün olduğu yere gelip, onların bizi sevgiyle kucakladığını görmek mutluluk verici. İyi bir oyunla onları mutlu etmek, gururlandırmak istiyoruz. Sakatlarımız vardı, ayrılanlar oldu. Doğru bir karışımla 11'imizi de belirleyeceğiz.

ARDA'NIN NELER HİSSETTİĞİNİ BİLİYORUM
"Arda Güler'i de umarım takımda görürüz. Kendisi de bu durumdan mutsuz. Dünyanın en iyi kulübüne gidiyorsunuz ama bu talihsiz olayı yaşıyorsunuz. Neler hissettiğini biliyorum. Çok sabırlı davranması gerekiyor. Yusuf Sarı'yı uluslararası tecrübe kazanması için çağırdım."



PANZER'E ŞANSIMIZ TUTMUYOR
Ay-Yıldızlılar ile Almanya 27. mücadelede karşı karşıya geliyor. 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya ve 5 defa da iki ülkenin birleşmesinin ardından rakip olduğumuz Panzerler'e karşı 6 galibiyet ve 15 yenilgi elde edip 5 beraberlikle sahadan ayrıldık.

LİDERLİĞİMİZ İÇİN SAHADALAR!
Türkiye bugün Almanya ile hazırlık maçı oynarken grubumuzda da taşların yerine oturacağı haftanın maçları olacak. Takipçimiz Ermenistan ile Galler karşı karşıya gelirken Letonya da Hırvatistan'ı ağırlayacak. Bugünkü maçların durumuna göre liderliği son haftaki Galler maçı öncesinde garantileme ihtimalimiz de bulunuyor.

ÜMİTLER'İN SLOVENYA PROVASI BERABERE
ÜMİT Milli Takımımız, hazırlık maçında Slovenya 1-1 berabere kaldı. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın 66. dakikasında yediği golle geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 81. dakikada Metehan ile karşılık verdi. Son dakikalardaki yoğun baskıdan gol çıkmayınca eşitlik bozulmadı. Ümitler, 21 Kasım Salı günü UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Norveç ile oynayacak.



BERLİN DEĞİL SANKİ İSTANBUL!
A Milli Takım, tarihindeki 621. maça Almanya deplasmanında çıkıyor. 100 yılı deviren Milliler, 241 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi aldı. 74 bin 649 kişilik Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Türk taraftarların da çok büyük ilgisi var. Stadın yarısından fazlası için Türk futbolseverlerin bilet aldığı ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden de gurbetçilerimizin akın edeceği öğrenildi. Statta yaklaşık 40 bin Türk taraftar olacak.

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Milyonlarca Türk gurur duyacak
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