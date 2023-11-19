Bu daha fragman

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde 72 binin üzerinde seyirci vardı. Yurt dışında en çok Türk nüfusunun yaşadığı Berlin'de Türk sporseverler de maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin yaklaşık 50 bin kişilik kısmından Milli Takımımıza büyük destek geldi. Taraftarlarımız maç sonunda da büyük sevinç yaşadı.Hırvatistan mücadelesinde Ay-Yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçiren Kenan Yıldız, ilk defa 11'de çıktığı Almanya karşısında ağları bularak siftah yaptı. Altyapısından yetiştiği ülkeyi avlayan genç yetenek, 18 yaş 198 günle Milli Takım tarihinde 19 yaşına basmadan önce gol atan beşinci oyuncu oldu. Kenan, genç Türk Milli Takımlarıyla da 18 maçta 5 gol kaydetmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. Çok sevinçli ve heyacanlı olduklarını söyleyen Büyükekşi ise "Gerçekten gurur verici. 3 gün sonra Galler ile bir maçımız var. Bu karşılaşmaya tarihimizde ilk kez liderlik için gideceğiz" diye konuştu.Maçın ilk yarısında İlkay Gündoğan'la diz dize çarpışan Emre Akbaba, kendini yere attı. İlk tedavisi sahada yapılan tecrübeli futbolcu, 34. dakikada yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kariyerinin ilk golünü, pası veren Abdülkerim Bardakcı ise Türkiye formasıyla ilk asistini Almanya karşısında kaydetti. Yusuf Sarı da 4. milli maçında ilk kez fileleri havalandırdı.Türkiye, güçlü rakibi Almanya karşısında 21 top çalmayla oynarken Ferdi Kadıoğlu bu istatistikte (5) başrol oynadı.A Milli Takımımız'ın yer aldığı D Grubu'nda dün akşam Galler, deplasmanda Ermenistan ile 1-1 kalarak, ikincilik yarışında büyük yara aldı. Diğer karşılaşmada Hırvatistan Letonya'yı golleriyle deplasmanda 2-0 mağlup etti. İkinci sıraya yükselen Hırvatistan'ın evinde son maçta Ermenistan'ı yenmesi durumunda Ay-Yıldızlı ekibimizden gruptan lider çıkması için Galler'den 1 puan alması yeterli olacak.