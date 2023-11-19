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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Karar ver Leipzig!

MEHMET ÖZCAN
Karar ver Leipzig!

Aslan, Angelino’nun 20 maçlık opsiyonunu iptal etmek için teklifini yaptı. Leipzig kabul ederse futbolcu oynamaya devam edecek. Aksi halde ise 19 maç sonrası forma göremeyecek

Bu sezonun başında kiralık + zorunlu satın alma opsiyonları karşılığında G.Saray'a gelen Angelino'nun durumu için Leipzig'den haber bekleniyor. Bonservisi için 20 maç şartı koşulan Angelino'ya ilk 11 ya da dakika kısıtlaması koyulmadı. 15'i ilk 11'de toplam 17 maçta oynayan İspanyol sol bek 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giyerse kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon Euro opsiyon otomatik olarak devreye girecek. Yönetim, Leipzig'den zorunlu olan bu maddeyi (20 maç) kaldırmasını talep ediyor. Alman ekibinin milli ara bitmeden cevabı bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk ise Şampiyonlar Ligi için hayati önem taşıyan Manchester United maçı planlarını Angelino'ya göre yapıyor. Son dönemde sol bekte Kazımcan ve Abdülkerim dönüşümlü olarak oynadılar ancak beklentileri karşılayamadılar. Leipzig'den G.Saray'ın istediği yanıt gelmezse Okan Buruk M.United ve Kopenhag maçlarında Angelino'yu oynatacak ve devre arasına 19 maç ile girmesi sağlanacak.

DAKİKA ŞARTI YOK!
Geçen sezon Mata ve Mertens'i transfer eden Galatasaray'da opsiyonlu sözleşmelere performansa bağlı maddeler koyuldu. Mata 20 maç için geçerli 45 dakika şartını karşılayamadı ve yollar ayrıldı. Mertens 25 maça ilk 11 çıktığı için takımda kaldı. Angelino'da ise dakika ya da ilk 11 şartı bulunmuyor ve 20 karşılaşmaya çıkması yeterli.

ZAHA'YA AL HILAL KANCASI
G.Saray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Wilfried Zaha için sürpriz bir talip çıktı. Neymar'ın sakatlığı sonrasında hücuma takviye için çalışmalarına başlayan Al Hilal kulübü, Zaha'yı da listesine ekledi. Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden ve Galatasaray'a 3 yıllık imza atan oyuncu için Al Hilal'in devre arasında teklif yapacağı iddia edildi.

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