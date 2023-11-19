Karar ver Leipzig!

Bu sezonun başında kiralık + zorunlu satın alma opsiyonları karşılığında G.Saray'a gelen Angelino'nun durumu için Leipzig'den haber bekleniyor.15'i ilk 11'de toplam 17 maçta oynayan İspanyol sol bek 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giyerse kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon Euro opsiyon otomatik olarak devreye girecek. Yönetim, Leipzig'den zorunlu olan bu maddeyikaldırmasını talep ediyor. Alman ekibinin milli ara bitmeden cevabı bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk ise Şampiyonlar Ligi için hayati önem taşıyan Manchester United maçı planlarını Angelino'ya göre yapıyor.Leipzig'den G.Saray'ın istediği yanıt gelmezse Okan Buruk M.United ve Kopenhag maçlarında Angelino'yu oynatacak ve devre arasına 19 maç ile girmesi sağlanacak.Geçen sezon Mata ve Mertens'i transfer eden Galatasaray'da opsiyonlu sözleşmelere performansa bağlı maddeler koyuldu. Mata 20 maç için geçerli 45 dakika şartını karşılayamadı ve yollar ayrıldı. Mertens 25 maça ilk 11 çıktığı için takımda kaldı. Angelino'da ise dakika ya da ilk 11 şartı bulunmuyor ve 20 karşılaşmaya çıkması yeterli.G.Saray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Wilfried Zaha için sürpriz bir talip çıktı.Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden ve