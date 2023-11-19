Sana güveniyorum karşılığını isterim

Beşiktaş'ta göreve gelir gelmez oyuncularla bire bir iletişim kuran ve takımın sorunlarını, mental durumlarını öğrenmeye çalışan teknik direktör Rıza Çalımbay, son olarak görüşmeye Valentin Rosier'i aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, 27 yaşındaki sol beke "Sen özel bir futbolcusun. Sahaya odaklanıp konsantre olduğunda neler yapabileceğini sen de seni izleyen herkes de biliyor.Arzu ve isteğini sahaya yansıtmalısın. Sana güveniyorum, bu güvenimin de karşılığını sahada görmek istiyorum" dediği kaydedildi. Rosier'in de performansını yükselteceğine dair hocasına söz verdiği belirtildi.Beşiktaş, Sakaryaspor ile bugün özel maçta karşı karşıya gelecek. Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka, Sakaryalı olan siyah-beyazlı kulübün merhum onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına oynanacak. Beşiktaş, çarşamba günü de İstanbulspor ile karşılaşacak.Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurul için kulüp üyelerine seslendi. Arat, "20 binin üzerinde oy kullanma hakkına sahip genel kurul üyesi var. Biz bir çalışma yaptık ve 12 bin civarında bir katılımın olacağını ön görüyoruz. Ne kadar çok olursa Beşiktaş için o kadar iyi olur. Rekor bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Transfere yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Arat,dedi. Hasan Arat, Akatlar Salonu'nun 2037'de bitecek sözleşmesini göreve gelir gelmez 49 yıllığına yeniden uzatacaklarını da sözlerine ekledi.Serdal Adalı, kongrede sonucu sosyal medyanın değil, genel kurulun belirleyeceğini söyledi. Adalı, "Başkanı genel kurul seçer. Sosyal medya ile seçim yapılsaydı aday olmaya gerek yoktu. Ben bu seçimi kazacağıma inanıyorum. Tribünlerin yönetim ve camia ile ters düşmesindeki en büyük etken sosyal medyadır. Kötü giden bir şeye gaz döküldü" dedi. Seçildiklerinde ilk işlerinin takımı ayağa kaldırmak olacağını vurgulayan Serdal Adalı şunları söyledi: