Uyanık Milan!

Yaz transfer döneminde teknik direktör İsmail Kartal, Milan'ın orta sahası Rade Krunic'i çok istemişti.Ancak Milan, o dönem oyuncusunu bırakmak istememiş ve transfer gerçekleşmemişti. İtalyanlar şimdi ise tecrübeli orta sahayı kadrosunda düşünmüyor.Gelen tekliflere açık olan Milan, sarı-lacivertlilere tekrardan Krunic konusunu açacak. Sezon başından bu yana Ferdi Kadıoğlu'nu takip eden Çizme ekibi, ocak ayında bir girişim yapmayı planlıyor. Ferdi için gözden çıkardığı tekrardan Krunic'i masaya koyacak olan30 yaşındaki Rade Krunic, bu sezon 12 maça çıkarken takıma gol veya asist katkısı yapmadı.Real Madrid'de sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in ocak ayında Fenerbahçe'ye kiralanacağı öne sürüldü. İspanyol ekibine yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:Bundan önce, Arda'nın yüzde yüze ulaşması için bir iyileşme planı yapmaları gerekecek ama bu konuda istekliler. Hatta Real Madrid'e oyuncunun maaşını ödemeye ve kiralama bedeli olarak