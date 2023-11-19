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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Uyanık Milan!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Uyanık Milan!

Çizme ekibi, Ferdi Kadıoğlu’nu sadece takasla kadrosuna katmayı planlıyor. Boşnak ön libero Rade Krunic'i Fenerbahçe'ye önerecek olan İtalyan kulübü, karşılığında genç oyuncuyu talep edecek. Ancak planlarında para ödemek yok

Yaz transfer döneminde teknik direktör İsmail Kartal, Milan'ın orta sahası Rade Krunic'i çok istemişti. Kartal'ın 6 numara listesinde tam bir takım oyuncusu ve görev adamı olarak gördüğü Boşnak futbolcu ilk sırada yer alıyordu. Ancak Milan, o dönem oyuncusunu bırakmak istememiş ve transfer gerçekleşmemişti. İtalyanlar şimdi ise tecrübeli orta sahayı kadrosunda düşünmüyor.

SEZON BAŞINDAN BU YANA TAKİPTELER
Gelen tekliflere açık olan Milan, sarı-lacivertlilere tekrardan Krunic konusunu açacak. Sezon başından bu yana Ferdi Kadıoğlu'nu takip eden Çizme ekibi, ocak ayında bir girişim yapmayı planlıyor. Ferdi için gözden çıkardığı tekrardan Krunic'i masaya koyacak olan Serie A ekibi, Kanarya'nın yıldızını bonservis bedeli ödemeden takas yoluyla almayı planlıyor.

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30 yaşındaki Rade Krunic, bu sezon 12 maça çıkarken takıma gol veya asist katkısı yapmadı.

ARDA GERİ DÖNÜYOR!
Real Madrid'de sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in ocak ayında Fenerbahçe'ye kiralanacağı öne sürüldü. İspanyol ekibine yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: "Arda için Fenerbahçe'den kiralama teklifi geldi. Genç futbolcunun sakatlıktan kurtulmasını ve düzenli olarak oynamasını sağlayabileceklerini düşünüyorlar. Bundan önce, Arda'nın yüzde yüze ulaşması için bir iyileşme planı yapmaları gerekecek ama bu konuda istekliler. Hatta Real Madrid'e oyuncunun maaşını ödemeye ve kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro vermeye hazır olduklarını söylediler. Bu Real için çok ilginç bir seçenek olabilir."

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Uyanık Milan!
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