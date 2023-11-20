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Giriş Tarihi: 20.11.2023 13:51

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan transfer sözleri!

İHA
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı’dan transfer sözleri!

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Denizli Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Adalı, burada yaptığı konuşmada, "Galatasaray Icardi’yi nasıl sponsorla aldıysa biz de transferlerimizin büyük bir bölümünü, kulübü mali yük altına sokmadan yapacağız" dedi.

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Denizli Beşiktaşlılar Derneği'nde üyelerle bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulübe başkan seçilmesi halinde Beşiktaş Akademi'yi genişleteceğini vurgulayan Adalı, "Anadolu'nun her yerindeki genç yetenekleri keşfetmek adına, her şehirde futbol okullarımız olacak. Bu futbol okullarının içinde olduğu amatör altyapı takımları kurulacak ve Beşiktaş'ın geleceği gençler, yarışmacı kimlik kazanacaklar. Bunu Avrupa'da da hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"RAKİPLER BUNU YAPIYORSA BİZ DE YAPACAĞIZ"

Nasıl bir transfer politikası izleyeceklerinden de bahseden Serdal Adalı, "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Kulübün mali durumunun da farkındayım. Rakipler bunu yapıyorsa biz de yapacağız. Galatasaray Icardi'yi nasıl sponsorla aldıysa biz de transferlerimizin büyük bir bölümünü, kulübü mali yük altına sokmadan yapacağız. Sırf isim diye ihtiyacımız olmayan bir oyuncuyu almayız. Beşiktaş'ın bu duruma düşmesinin nedeni bu. Bu sene, son yılların en kötü kadro mühendisliği yapıldı. Hiçbiri kötü futbolcu değil ama yanlış planlama yapıldı. Örneğin Afrika Kupası. Bu şekilde planlama yapılmaz" şeklinde konuştu.

Adalı, ayrıca mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin hatalarını sosyal medyadan yazmak yerine direkt yüzüne söylediğini aktardı.

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Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan transfer sözleri!
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