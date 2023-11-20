Kalp doktoru!

Vincenzo Montella, Hırvatistan ve Letonya'dan sonra EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı özel maçta 72 yıl sonra deplasmanda 3-2 yenerek Berlin'de Türk bayramı yaşattı. İtalyan teknik adam, Hiddink'in ardından ilk üç maçını kazanan ikinci yabancı hoca oldu. Kısa zamanda özlenen birlikve beraberliğisağlayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, takımı eleme gruplarında liderlik sınavına çıkacağımız Galler'e mutlu götürdü. İlk iki maçta şapkadantavşan çıkarıp heroyuncuya kendini önemlihissettiren Montella'nın Almanya'daki tercihlerini mercek altına aldık:
BASKI KURDU, RAKİBİ YIPRATTI
MİLLİLER, skor olarak iki kez yakalanmasına rağmenbaskıyla rakibini yıprattı. İlk iki maçında Nagelsmann ile bu kadar hata yapmayan (ABD: 112/Meksika: 101) Panzerler, Türkiyeönünde 117 top kaybı gerçekleştirdi. GÖREVE gelir gelmez Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün gibi oyunculara milli formayı teslim eden hoca, Almanya önünde kulübede kalan kaleci Altay Bayındır, elemelerde tercih edilmeyen Ozan Kabak, en son geçen sene Ay-Yıldız'a davet alan Yusuf Yazıcı ile AbdülkadirÖmür'e aynı tedaviyi uygulayıp güvendiğini gösterdi.
VAZGEÇİLMEZLERLE DEVAM
İSTIKRARI da göz önünde tutan Montella, kenditakımlarında bölgelerininvazgeçilmezleri olan Abdülkerim, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'ten vazgeçmedi. HOCASINI mahcup etmeyen Ferdi, Almanya karşısındaen fazla çalım atan (3)ve top kapan (5) isim oldu. Nagelsmann'ın "Dünya standartlarında"diyerek övdüğüAbdülkerim ise Brandt (1.86) ve Füllkrug (1.90) gibi uzunlara 4'te 4 ile üstünlük sağlayıp hava topu kaybetmedi.
GÖRÜNMEYENLERİ GÖRDÜ
GÖREVE gelir gelmez Ümit Milli Takım'da StefanKuntz'un göremediği 18 yaşındakigurbetçi Kenan Yıldız'aA Milli Takım'ın kapılarınıaçan Montella, karşılığını da golle buldu. LETONYA sınavında son 14 dakika süre verip asist katkısı aldığı eski öğrencisi Yusuf Sarı, Almanya'dapenaltının hazırlayıcısı olmaklakalmadı, vuruşu golyapıp galibiyeti getirdi.
YENİ BİR İLK OLUR
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda son maçlar öncesi 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Türkiye, yarın Galler'e konuk olacak. 13 puanlı takipçisi Hırvatistan ise Ermenistan'ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlılar'a grubu zirvede bitirmek için bir puan yetiyor. A Milli Takımımız bunu başarırsa, tarihinde ilk kez gruptan lider çıkacak. Bizim Çocuklar, D Grubu'nda Galler ile oynadığı ilk müsabakada 2-0'lık galibiyet elde etmişti. Samsun'daki maçta golleri Umut Nayir ve Arda Güler kaydetmişti.
1. TORBADA YOKUZ
EURO 2024 eleme gruplarında dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takımımızın 1. torbada olmayacağı kesinleşti. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 2 Aralık'ta Hamburg'dakikura çekimine yüksek ihtimalle 2. torbadan katılacak. Türkiye eğer grubunu lider bitirirse, kuraya 2. torbadan girecek ama olası bir Hırvatistan liderliği halinde 3. torbaya düşecek. İşte şu anki duruma göre Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası grupları için oluşacak muhtemel torbalar: