Kalp doktoru!

Vincenzo Montella, Hırvatistan ve Letonya'dan sonra EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı özel maçta 72 yıl sonra deplasmanda 3-2 yenerek Berlin'de Türk bayramı yaşattı. İtalyan teknik adam, Hiddink'in ardından ilk üç maçını kazanan ikinci yabancı hoca oldu. Kısa zamanda49 yaşındaki çalıştırıcı, takımı eleme gruplarında liderlik sınavına çıkacağımız Galler'e mutlu götürdü.Montella'nın Almanya'daki tercihlerini mercek altına aldık:, skor olarakİlk iki maçında Nagelsmann ile bu kadar hata yapmayan (ABD: 112/Meksika: 101) Panzerler,gelir gelmez Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün gibi oyunculara milli formayı teslim eden hoca, Almanya önünde kulübede kalan kaleci, elemelerde tercih edilmeyen, en son geçen sene Ay-Yıldız'a davet alan'e aynı tedaviyi uygulayıp güvendiğini gösterdi.da göz önünde tutan Montella,Abdülkerim, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'ten vazgeçmedi.mahcup etmeyenNagelsmann'ınBrandt (1.86) ve Füllkrug (1.90) gibi uzunlara 4'te 4 ile üstünlük sağlayıp hava topu kaybetmedi.gelir gelmez Ümit Milli Takım'daMontella, karşılığını da golle buldu.sınavında son 14 dakika süre verip asist katkısı aldığı eski öğrencisiEURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda son maçlar öncesi 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Türkiye, yarın Galler'e konuk olacak. 13 puanlı takipçisi Hırvatistan ise Ermenistan'ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlılar'a grubu zirvede bitirmek için bir puan yetiyor. A Milli Takımımız bunu başarırsa, tarihinde ilk kez gruptan lider çıkacak. Bizim Çocuklar, D Grubu'nda Galler ile oynadığı ilk müsabakada 2-0'lık galibiyet elde etmişti. Samsun'daki maçta golleri Umut Nayir ve Arda Güler kaydetmişti.URO 2024 eleme gruplarında dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takımımızın 1. torbada olmayacağı kesinleşti. Ay-Yıldızlı ekibimiz,yüksek ihtimalle 2. torbadan katılacak. Türkiye eğer grubunu lider bitirirse, kuraya 2. torbadan girecek ama olası bir Hırvatistan liderliği halinde 3. torbaya düşecek. İşte şu anki duruma göre Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası grupları için oluşacak muhtemel torbalar: