Son dakika haberi: Abdullah Avcı’dan özel çalışma! Fırtına artık deplasmana hazır...

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının bitimine kadar oynayacağı 7 maçın 4'üne deplasmanda çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ise takımın bu sezon dış saha karnesindeki kötü gidişata 'Dur' demek istiyor. Deneyimli hoca, bu soruna çözüm bulabilmek için özel çalışma yapıyor.