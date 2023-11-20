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Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:06

Son dakika haberi: Abdullah Avcı'dan özel çalışma! Fırtına artık deplasmana hazır...

Son dakika haberi: Abdullah Avcı’dan özel çalışma! Fırtına artık deplasmana hazır...

Son dakika haberi: Trabzonspor'un rakip sahada aldığı kötü sonuçlara çözüm arayan deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, bu konuya özel çalışamalarda bulunuyor. İşte son dakika Trabzonspor haberinin tüm detayları...

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının bitimine kadar oynayacağı 7 maçın 4'üne deplasmanda çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ise takımın bu sezon dış saha karnesindeki kötü gidişata 'Dur' demek istiyor. Deneyimli hoca, bu soruna çözüm bulabilmek için özel çalışma yapıyor.

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sadece 7 puan toplayabildi. Trabzonspor iç sahada oynadığı 6 mücadelede ise 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan elde ederek dış sahadaki puan tablosunu ikiye katladı.

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Son dakika haberi: Abdullah Avcı'dan özel çalışma! Fırtına artık deplasmana hazır...
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