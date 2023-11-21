Lider geldik lider gideceğiz

“Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Tarihimizde henüz başaramadık lider çıkmayı. İlk defa grubu zirvede bitirmek istiyoruz. Futbolcularıma yürekten inanıyorum. Kenan Yıldız’ın performansı beni mutlu ediyor”
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Kesinlikle kazanmaya odaklı oynayacaklarını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Buraya lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik. Tarihimizde henüz başaramadıklider çıkmayı. İlk defa gruptan lider çıkmak istiyoruz" dedi.
RAKİBE GÖRE 11 ÇIKIYOR
Futbolda hiçbir şeyin kesin olmadığını belirten tecrübeli hoca, "Hırvatistan belki berabere kalır Ermenistan ile ama biz kendi maçımıza odaklandık. Galler karşısında kazanmak için sahaya çıkacağız. Kadroya 29 futbolcu çağırdık. Bazı sakatlıklar oldu amaburaya gelen her futbolcu 11'deoynayabilecek durumda. Maçtanmaça kadro değişebilir. Rakibin özelliklerine göre bir 11 çıkarabiliriz" ifadesini kullandı.
KARİYERİNİ İYİ YÖNETMELİ!
Türk Milli Takımı'nı neden seçtiği ile ilgili soruya, "Bu futbolcularainandığım için milli takımınhocası olmak istedim" yanıtını veren Montella, Kenan Yıldız hakkında ise "Kenan büyük bir potansiyelesahip. Farklı bir kariyere alışmasıgerekiyor ve o başarıyı yönetmesigerekiyor. Performansı beni mutluediyor" yorumunu yaptı.
GALLER İLE 9. RANDEVU
TÜRKİYE, tarihinde dokuzuncu kez Galler ile karşı karşıya geliyor. Ada ülkesi ile daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet elde eden A Milli Takımımız, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. İki ülke arasında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçı Ay-Yıldızlılar 19 Haziran 2023'te Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Umut Nayir ve Arda Güler'in kaydettiği gollerle 2-0 kazanmıştı.
KALBİ TÜRKİYE İLE ATAN HER FUTBOLCUYU KUCAKLARIM
Montella; Boey ve Gedson söylentileri ile ilgili "Bunlar spekülasyon. Türk vatandaşı yapılıp A Milli olmaları için 5 sene oynamaları gerekiyor. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklarım. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor" dedi.