Lider geldik lider gideceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Kesinlikle kazanmaya odaklı oynayacaklarını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Buraya lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik.İlk defa gruptan lider çıkmak istiyoruz" dedi.Futbolda hiçbir şeyin kesin olmadığını belirten tecrübeli hoca, "Hırvatistan belki berabere kalır Ermenistan ile ama biz kendi maçımıza odaklandık. Galler karşısında kazanmak için sahaya çıkacağız. Kadroya 29 futbolcu çağırdık.Rakibin özelliklerine göre bir 11 çıkarabiliriz" ifadesini kullandı.Türk Milli Takımı'nı neden seçtiği ile ilgili soruya, "yanıtını veren Montella, Kenan Yıldız hakkında iseyorumunu yaptı.TÜRKİYE, tarihinde dokuzuncu kez Galler ile karşı karşıya geliyor. Ada ülkesi ile daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet elde eden A Milli Takımımız, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. İki ülke arasında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçı Ay-Yıldızlılar 19 Haziran 2023'te Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Umut Nayir ve Arda Güler'in kaydettiği gollerle 2-0 kazanmıştı.Montella; Boey ve Gedson söylentileri ile ilgili "Bunlar spekülasyon. Türk vatandaşı yapılıp A Milli olmaları için 5 sene oynamaları gerekiyor. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklarım. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor" dedi.