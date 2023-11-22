Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'a Orsic'ten müjdeli haber!
Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:40

Trabzonspor'a Orsic'ten müjdeli haber!

Trabzonspor’a Orsic’ten müjdeli haber!

Trabzonspor'da bu sezonun başında transfer edilen Hırvat yıldız Mislav Orsic, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle çapraz bağlarını koparmış ve henüz resmi maça çıkamamıştı. Tecrübeli yıldız, uzun süren tedavisi sonrası topla birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, salonda dinamik ısınma gerçekleştirildi.

ORSIC TOPLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Trabzonspor'un sezon öncesi en önemli transferlerinden birisi olarak gösterilen ancak çapraz bağlarının kopması sonucu uzun süre sahalardan uzak kalan Mislav Orsic, ülkesinde topla çalışmalara başladı.

Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından görselleriyle duyuran Hırvat futbolcu, 29 Kasım tarihinde Trabzon'a gelerek kapsamlı şekilde sağlık taramasından geçecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Azerbaycan'dan ABD'ye "Ermenistan" tepkisi: İkiyüzlülüğün tezahürü
Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan alçak sözler: Soykırıma devam edeceğini ilan etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tarihi maç sonrası Montella'dan gurur dolu sözler! "Geldiğimden beri en önemlisi..."
Son dakika | BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler suç örgütü çökertildi
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'a Orsic'ten müjdeli haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA