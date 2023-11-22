Trabzonspor’a Orsic’ten müjdeli haber!

ORSIC TOPLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Trabzonspor'un sezon öncesi en önemli transferlerinden birisi olarak gösterilen ancak çapraz bağlarının kopması sonucu uzun süre sahalardan uzak kalan Mislav Orsic, ülkesinde topla çalışmalara başladı.