Trabzonspor’a Orsic’ten müjdeli haber!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, salonda dinamik ısınma gerçekleştirildi.
ORSIC TOPLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Trabzonspor'un sezon öncesi en önemli transferlerinden birisi olarak gösterilen ancak çapraz bağlarının kopması sonucu uzun süre sahalardan uzak kalan Mislav Orsic, ülkesinde topla çalışmalara başladı.
Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından görselleriyle duyuran Hırvat futbolcu, 29 Kasım tarihinde Trabzon'a gelerek kapsamlı şekilde sağlık taramasından geçecek.