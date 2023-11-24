Başkanlara tarihi cezalar!

PFDK, F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a 90 gün, G.Saray’ın Patronu Özbek’e ise 45 gün ceza verdi. Ayrıca iki kulübe toplam 2 milyon 250 bin TL fatura kesildi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ezeli rakiplerin başkanlarına ceza yağdırdı. Kurul, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'unkulüp sitesinde ve medyadayaptığı açıklamalardanötürü toplamda 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL para cezası verdi. Yine resmi sitede yayınlanan sportmenliğe aykırı bildiri nedeniyle de F.Bahçe'ye de 600 binTL fatura kesildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise kulübün sitesinde yaptığı açıklamalardan ötürü 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezası aldı. Sarı-kırmızılıların sitesinde yayınlanan açıklamalar için de kulübe 600 bin TL fatura kesildi. Böylece iki ezeli rakiptoplamda 2 milyon 250 binTL'lik para cezasına çarptırıldı.