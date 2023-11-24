Başkanlara tarihi cezalar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ezeli rakiplerin başkanlarına ceza yağdırdı. Kurul, F.Bahçe Başkanıtoplamda 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL para cezası verdi. Yine resmi sitede yayınlanan sportmenliğe aykırı bildiri nedeniyle deGalatasaray Başkanı Dursun Özbek ise kulübün sitesinde yaptığı açıklamalardan ötürü 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezası aldı. Sarı-kırmızılıların sitesinde yayınlanan açıklamalar için de kulübe 600 bin TL fatura kesildi.