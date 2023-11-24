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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Başkanlara tarihi cezalar!

Başkanlara tarihi cezalar!

PFDK, F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a 90 gün, G.Saray’ın Patronu Özbek’e ise 45 gün ceza verdi. Ayrıca iki kulübe toplam 2 milyon 250 bin TL fatura kesildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ezeli rakiplerin başkanlarına ceza yağdırdı. Kurul, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kulüp sitesinde ve medyada yaptığı açıklamalardan ötürü toplamda 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL para cezası verdi. Yine resmi sitede yayınlanan sportmenliğe aykırı bildiri nedeniyle de F.Bahçe'ye de 600 bin TL fatura kesildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise kulübün sitesinde yaptığı açıklamalardan ötürü 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezası aldı. Sarı-kırmızılıların sitesinde yayınlanan açıklamalar için de kulübe 600 bin TL fatura kesildi. Böylece iki ezeli rakip toplamda 2 milyon 250 bin TL'lik para cezasına çarptırıldı.

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Başkanlara tarihi cezalar!
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