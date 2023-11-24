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Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:34

Miralem Pjanic: Beşiktaş'a geldiğim için pişman değilim

Miralem Pjanic: Beşiktaş’a geldiğim için pişman değilim

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic o döneme dair flaş bir açıklamada bulundu.

2021-2022 sezonunda kiralık olarak Barcelona'dan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Miralem Pjanic o döneme dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta geçirdiği sezonun ardından Katar ekibi Sharjah'a giden Miralem Pjanic, "Performansım düşüşe geçmişti. Barcelona için yeterli bir oyun ortaya koyamıyordum. Fakat sonrasında aldığım karardan dolayı asla pişman olmadım" ifadelerini kullandı.

Barcelona kariyerini de değerlendiren Pjanic, "Barcelona'ya imza atmak kariyerimde ileriye doğru attığım bir adımdı. Hayatta motivasyon aramak zorundasınız bu çok önemli çünkü konfor alanında olmak her zaman iyi bir şey değildir" dedi.

Kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta tam 26 resmi maça çıkan Miralem Pjanic bu karşılaşmalarda 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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Miralem Pjanic: Beşiktaş'a geldiğim için pişman değilim
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