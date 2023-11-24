Saha içinde de dışında da yabancıya karşıyım

"Montella'nın 4 maçta yaptıklarıyla gurur duydum. İnanıyorum ki EURO 2024'te çok iyi işler yapacak ama tüm bunlardan bağımsız ben yerliden yanayım. Oyuncuyken de böyle düşünüyordum." "Saha içinde 14 yabancı hakkı var. Herkes kullanıyor. Bizde sayı 13. Önceden yapılan sözleşmeler olduğu için elimiz bağlı ama Türk bulsam sayıyı asgariye indiririm. Zamanla bunu yapacağım."
Futbolculuk kariyerinde F.Bahçe ve G.Saray'la ikişer kez şampiyonluk yaşayan, A Milli Takım formasını 59 kez terleten Servet Çetin, Antalyaspor altyapısı,Trabzon, Konya ve Sivas'taki yardımcıantrenörlük görevlerinin ardından bu sezonSivasspor'da teknik direktör olarak dümeninbaşına geçti. 42 yaşındaki hocayla, hedeflerini, Süper Lig'i ve Türk futbolunu konuştuk: İlk kez kendi kanatlarınızla uçmak nasıl?
Çok tecrübeli olduğumu ifade edebilirim. Futbolu bıraktım, ara vermeden antrenörlüğe başladım. 7 sene yardımcıydım. Geç bile kaldımama pro-lisans almak zaman aldı. Pek çok isim pro-lisanssız hocalık yapıyor.Çok önemli midir bu belge?
O sahaya girecekseniz, belgeniz olması gerekiyor. Kimseye 'Belgesi bile yok, başkasınınbelgesini kiralıyor' kozunu vermem. Kendimiövmüş gibi olacağım ama kavrula kavrula geldim. İşime hakimim, transfere hakimim.
GENÇ NESİL TEKNOLOJİ VE BİLİMİ KULLANIYOR
Genç bir jenerasyon, müthiş bir sirkülasyonvar. Sezon ortası gelmeden Şenol Güneşde dahil birçok hoca gitti. Yorumunuz nedir?
Yeni insanların girmesi gerek bu sektöre.Emre (Belözoğlu), Ömer (Erdoğan), Çağdaş(Atan), herkes bir şeyler yapma derdinde. Şuanki nesil teknoloji ve bilimi işin içine katıyor. Yerliler iyi işler yapıyor ama A Milli TakımıKuntz'dan alıp Montella'ya teslim ettik?
Oyuncuyken de böyle düşünüyordum sahaiçinde de dışında da yabancıya karşıyım. Montella'nın4 maçta yaptıklarıyla gurur duydum.İnanıyorum ki EURO 2024'te çok iyi işler yapacakama bunlardan bağımsız, yerliden yanayım.14 yabancı hakkı var. Herkes kullanıyor.Bizde sayı 13. Önceden yapılan sözleşmelerelimizi bağlıyor. Türk bulabilsem sayıyı asgariyeindiririm. Zamanla bunu yapacağım."
RIZA HOCAM EMEKÇİDİR
Sivas'ta antrenörlüğünü yaptığınız ve görevidevraldığınız Rıza Çalımbay Beşiktaş'la anlaştı.Rıza hoca, bu takımı ayağa kaldırır mı?
Rıza Hoca'nın başarılı olacağından eminim. Ocak ayına kadar olan süreyi iyi geçerse, takviyeler isteyecektir. Genel olarak bakınca Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Bir iki nokta transferle toparlanır. Kendisine saygı duyuyorum. Bu işe emek veren, ender insanlardan biri. Beşiktaş için doğru isimdi. Hocamıza sabır gösterirlerse, başarılı olur.
BURAK KENDİNİ İFADE EDEMEDİ
Burak Yılmaz'ın açıklamaları çok tepki çekti.Soyunma odasını dışarı taşıması hata mıydı?
Hata olarak değerlendirmemek lazım. Sonuçta kötü bir dönem geçiriyorlardı. Sakatları çoktu. Kadro kurmakta zorlanıyordu. Yorumlar olumsuz etkiledi. İyi insandır. Kimseye zararı olmayan. Herkesin iyiliğini düşünen biridir. Gerilim ve stresle yapılan açıklamalar diye düşünüyorum. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Kendini ifade edememiştir. Ocak ayına kadar sabır gösterilebilirdi. Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten çok iyi.
İYİ BİR YERE GELİRSEM KÜPELERİ ÇIKARTIRIM!
Küpeler de çok dikkat çekici. Bir gün çıkar mı?
Erkek adam küpe takar mı? diyenlerdendim.Küpe takıyorum diye millet eleştiriyordu. Elinyabancısı takınca bir şey yok. Çıkarmayı düşünüyordumama eleştiriler sonrası takmaya devamettim. Böyle de hoca olurmuş dedirtmek için. İyibir noktaya gelince çıkaracağım. Orası neresi Milli Takım mı şampiyonluk mu?
Zamanı gelince göreceksiniz.
KUL HAKKI YEMESİNLER
Ailenizden aldığınız en büyük öğüt? İki çocuğunuzabırakacağınız miras gibi bir söz var mı?
Haram yeme, kul hakkı yeme. Ahlaklı çocukyetiştirmek gerçekten zor. Her şey maddiyatolmuş ama onlardan kul hakkını yememeleriniisterim. Hak yemek en büyük günah. Ben 11kardeşli, durumu iyi olmayan bir ailede büyüdüm.Babam az bulup, az yedirmiştir ama hiçharam yedirmemiştir. Belki de babamın yaptığıo şey, bugün bizi bir yerlere getirdi. Belkiharam yedirse iyi futbolcu olamayacaktım.
EN İYİSİ G.SARAY'DA
Siz iyi bir defans oyuncusuydunuz. F.Bahçeve G.Saray'ın forvet hattını nasıl yorumlarsınız?Onları tutmak zor mudur?
Dzeko'ya karşı da oynamışlığım var. İkitakımın da forvetleri enteresan. Maçıizliyorsunuz, İcardi hiçbir şey yapmıyorgibi görünüyor ama düğümü çözüyor.İnanılmaz yerlerden çıkıyor. Çokzeki bir oyuncu. Gideceği yeri, alacağıpozisyonu çok iyi biliyor. Sonvuruşları da iyi. Koşu mesafesifilan düşük kalıyor ama adamtam bir golcü. Dzeko'ya bakıyorsunuzfiziği, tecrübesi çok iyi, kaptanlıkverilmiş. Tadic keza öyle. Busene Fenerbahçe biraz daha enerjik.Aralarındaki maçlar zevkli olacak. Ligin en iyi stoper hattı kimde?
Galatasaray'da. Daha oturmuş bir savunmahattı var. Sacha Boey var orada. Geçen seneninyıldızı Nelsson yedek kalıyor.
KOŞUSU AYNI ÖZ GÜVEN FARKLI
Yabancıya karşısınız ama beniyi yabancıların, yıldızları oynattığınıdüşünüyorum. 37 yaşındakiDzeko'nun formu sonrası İrfan CanKahveci iki senedir gösteremediği patlamayıyaptı gibi. Katılır mısınız?
Ben ona bağlamıyorum. Ben de futbol oynadığımiçin futbolcu öz güven bekler. O özgüveni verirseniz koşar. Yine aynı koşuyorama gelen hocadan dolayı dahaöz güvenli olabilir. Bence ortamlarıçok iyi. İsmail hoca yerlilereöz güven aşıladığı için performanslarıartmıştır. İyi birtakım oldular.
İNSANIN ZORUNA GİDİYOR!
Hakemler nasıl düzelir, eleştiriler nasıl biter?
Düzelmez. VAR var, daha ne olsun. VAR olduğuhalde hata oluyorsa buna insan açıklama yapamıyor.VAR olmadan önce 'İnsansın hata yapabilirsin'diyorduk, VAR'a rağmen hatayı kabullenemiyorum.Hak yeniyor. Göz göre göre hakyenmesi zoruna gidiyor insanın.
TAKIM TUTMUYORUM
İkisinde de şampiyonluk yaşadınız.G.Saray ve F.Bahçe aynı anda arasa 'gel bizehoca ol' dese hangisini tercih edersiniz?
Hiçbir zaman takım tutmadım. İnsanlara şunuaşıladım. Hangi formayı giyersem onun için elimdengeleni yaparım. İsim vermeyeyim ama bazıarkadaşlarım var G.Saray'la, F.Bahçe'yle özdeşleşiyor.Yarın bir gün diğer takımda nasıl çalışacaksın. Ogünkü şartlara bakarım hangisi uygunsa ona giderim.
AVCI'NIN DOKUNUŞLARI HİSSEDİLİYOR
Müthiş bir fikstürünüz var. PazartesiTrabzonspor, sonrasında Fenerbahçe, Konyave Galatasaray'la oynayacaksınız. Bufikstürde Sivsaspor batar mı, çıkar mı?
Zor bir sürece girdik. İçeride bazı maçlarıkazanamadık. Çok pozisyona girdik amagol atamadık. Futbol bu, herkes herkesi yenebilir.Şu an Fenerbahçe, Galatasaray,Adana Demirspor sivrilen ekipler. Üst düzeyoynuyorlar. Adana Demir'den bir puanaldık. Diğerlerinden de alırsak bizimiçin iyi olur. Fikstürden yönetim de tedirginama onlara da söyledim belki hepsini yeneceğizve herkes bizi konuşacak. Stres vegerginliğim yok. Trabzonspor Abdullah Avcı ile çıkışageçti. Bu maça nasıl hazırlandınız?
İşimiz gerçekten zor önce onu söylemeliyim.Abdullah hocanın (Avcı) takıma dokunuşlarıkendini göstermeye başladı. Artıkdaha doğru karşılama yapıyorlar. Geçişleriiyi ve dengeli bir takım oldular.
OYUNCU MAÇ SEÇER
Büyük rakiplere karşı oynarken futbolcuyukonsantre etmek daha mı kolaydır?Futbolcu maç seçer mi?
Seçer... Konsantrasyon olarak seçer. Büyüktakıma karşı oynanacak maçlarda oyuncuyadokunmaya gerek yok. Uykusuna bakıyor,beslenmeye bakıyor, konsantre oluyor.Denk takımlara karşı konsantrasyon zor. Gerçi ilk yenilgilerini aldılar ama F.Bahçeile Galatasaray 'koptu gidiyor' gibi birgörüntü mevcut. 'Şu an iki büyük ve diğerlerivar' yorumuna katılır mısınız?
Daha çok hafta var. Avrupa'da maçlaroynuyorlar, form düşüklükleri, sakatlıklarolacak -ki- F.Bahçe stoper hattında bunuyaşadı. Ama şu an için gerçekten futbol vekadro olarak iki takım gayet iyiler. İnşallahdüşüşleri bizim maçlara denk gelir.