Saha içinde de dışında da yabancıya karşıyım

Futbolculuk kariyerinde F.Bahçe ve G.Saray'la ikişer kez şampiyonluk yaşayan, A Milli Takım formasını 59 kez terleten Servet Çetin,42 yaşındaki hocayla, hedeflerini, Süper Lig'i ve Türk futbolunu konuştuk:Çok tecrübeli olduğumu ifade edebilirim. Futbolu bıraktım, ara vermeden antrenörlüğe başladım.O sahaya girecekseniz, belgeniz olması gerekiyor. Kimseyekozunu vermem.İşime hakimim, transfere hakimim.Yeni insanların girmesi gerek bu sektöre.Emre (Belözoğlu), Ömer (Erdoğan), Çağdaş(Atan), herkes bir şeyler yapma derdinde. Şuanki nesil teknoloji ve bilimi işin içine katıyor.Oyuncuyken de böyle düşünüyordum sahaiçinde de dışında da yabancıya karşıyım.14 yabancı hakkı var. Herkes kullanıyor.Bizde sayı 13.Rıza Hoca'nın başarılı olacağından eminim. Ocak ayına kadar olan süreyi iyi geçerse, takviyeler isteyecektir. Genel olarak bakınca Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Bir iki nokta transferle toparlanır. Kendisine saygı duyuyorum. Bu işe emek veren, ender insanlardan biri. Beşiktaş için doğru isimdi. Hocamıza sabır gösterirlerse, başarılı olur.Hata olarak değerlendirmemek lazım. Sonuçta kötü bir dönem geçiriyorlardı. Sakatları çoktu. Kadro kurmakta zorlanıyordu. Yorumlar olumsuz etkiledi. İyi insandır. Kimseye zararı olmayan. Herkesin iyiliğini düşünen biridir. Gerilim ve stresle yapılan açıklamalar diye düşünüyorum. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Kendini ifade edememiştir. Ocak ayına kadar sabır gösterilebilirdi. Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten çok iyi.Erkek adam küpe takar mı? diyenlerdendim.Küpe takıyorum diye millet eleştiriyordu. Elinyabancısı takınca bir şey yok. Çıkarmayı düşünüyordumama eleştiriler sonrası takmaya devamettim. Böyle de hoca olurmuş dedirtmek için. İyibir noktaya gelince çıkaracağım.Zamanı gelince göreceksiniz.Haram yeme, kul hakkı yeme. Ahlaklı çocukyetiştirmek gerçekten zor. Her şey maddiyatolmuş ama onlardan kul hakkını yememeleriniisterim. Hak yemek en büyük günah. Ben 11kardeşli, durumu iyi olmayan bir ailede büyüdüm.Belki de babamın yaptığıo şey, bugün bizi bir yerlere getirdi. Belkiharam yedirse iyi futbolcu olamayacaktım.Dzeko'ya karşı da oynamışlığım var. İkitakımın da forvetleri enteresan. Maçıizliyorsunuz,Sonvuruşları da iyi. Koşu mesafesifilan düşük kalıyor ama adamtam bir golcü.Aralarındaki maçlar zevkli olacak.Galatasaray'da. Daha oturmuş bir savunmahattı var. Sacha Boey var orada. Geçen seneninyıldızı Nelsson yedek kalıyor.Ben ona bağlamıyorum. Ben de futbol oynadığımiçin futbolcu öz güven bekler. O özgüveni verirseniz koşar. Yine aynı koşuyorama gelen hocadan dolayı dahaöz güvenli olabilir. Bence ortamlarıçok iyi.Düzelmez. VAR var, daha ne olsun. VAR olduğuhalde hata oluyorsa buna insan açıklama yapamıyor.VAR olmadan öncediyorduk, VAR'a rağmen hatayı kabullenemiyorum.Hiçbir zaman takım tutmadım. İnsanlara şunuaşıladım. Hangi formayı giyersem onun için elimdengeleni yaparım. İsim vermeyeyim ama bazıarkadaşlarım var G.Saray'la, F.Bahçe'yle özdeşleşiyor.Yarın bir gün diğer takımda nasıl çalışacaksın. Ogünkü şartlara bakarım hangisi uygunsa ona giderim.Zor bir sürece girdik. İçeride bazı maçlarıkazanamadık. Çok pozisyona girdik amagol atamadık. Futbol bu, herkes herkesi yenebilir.Fikstürden yönetim de tedirginama onlara da söyledimStres vegerginliğim yok.İşimiz gerçekten zor önce onu söylemeliyim.Artıkdaha doğru karşılama yapıyorlar. Geçişleriiyi ve dengeli bir takım oldular.Seçer... Konsantrasyon olarak seçer. Büyüktakıma karşı oynanacak maçlarda oyuncuyadokunmaya gerek yok. Uykusuna bakıyor,beslenmeye bakıyor, konsantre oluyor.Denk takımlara karşı konsantrasyon zor.Daha çok hafta var. Avrupa'da maçlaroynuyorlar, form düşüklükleri, sakatlıklarolacak -ki- F.Bahçe stoper hattında bunuyaşadı. Ama şu an için gerçekten futbol vekadro olarak iki takım gayet iyiler. İnşallahdüşüşleri bizim maçlara denk gelir.